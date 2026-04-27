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Reconocida investigadora destapa secretos de Delcy Rodríguez: “Venganza y odio”

La FM habló con Ibéyise Pacheco, periodista que ha estudiado a los hermanos Rodríguez.

Delcy Rodríguez
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 27 de 2026
05:26 a. m.
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Después de la extracción de Nicolás Maduro, efectuada el sábado 3 de enero por obra de unidades estadounidenses, el rumbo de Venezuela ha quedado en manos de Delcy Rodríguez, aunque con la vigilancia de Donald Trump.

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A pocos días para que se cumplan los cuatro meses desde el 5 de enero, día en el que Rodríguez quedó en el poder; hay intriga por saber cómo ha sido su gestión y qué vendrá para el país sudamericano.

Venezuela bajo el poder de los Rodríguez

Lo cierto es que ha habido sorpresas, como la salida de Vladimir Padrino (aunque volvió a las pocas semanas para otro ministerio) o la ley de amnistía, que duró poco. Pues bien, la escritora Ibéyise Pacheco le ha puesto la lupa a la gestión de Rodríguez y pronosticó qué planes tendrá.

La familia Rodríguez, sin duda, tiene el poder en el país vecino. El hermano de Delcy, Jorge, es el presidente de la Asamblea Nacional, uno de los organismos más importantes. Pacheco justamente tiene un libro sobre ellos titulado ‘Los hermanos siniestros’, publicado hace seis años.

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Pues bien, recientemente lanzó una investigación y entregó detalles en diálogo con La FM. Por un lado, aseguró que los hermanos están “jugando todas sus cartas para quedarse”, mencionando las alianzas con gobiernos de izquierda.

“Tanto (Gustavo) Petro como Lula (da Silva) le habían advertido a Maduro que reconociera su derrota el 28 de julio de 2024 frente a Edmundo González. Ella (Rodríguez) está construyendo sobre esos aliados todos los escenarios de cuidado y hacerse candidata”, sostuvo.

Pacheco sostuvo que la presidenta interina es muy siniestra: “Ella creció bajo su deseo de venganza, reivindicando sentimientos como el odio y constantemente tratando de vengar la muerte de su padre. Ella y su hermano han construido en el odio una cuartada”.

Reviva aquí la entrevista

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