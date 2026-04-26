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Nueva eliminación sacude La Casa de los Famosos Colombia este 26 de abril

¿Quién salió de La Casa de los Famosos Colombia este domingo 26 de abril? Los televidentes votaron.

¡Sorpresa total! Esta es la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia
Foto: RCN

Noticias RCN

abril 26 de 2026
09:58 p. m.
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La eliminada de La Casa de los Famosos Colombia se conoció en la gala de este domingo 26 de abril, luego de una semana marcada por tensiones, alianzas y votaciones del público. El resultado se definió en vivo y en directo generando múltiples reacciones en redes sociales entre los fans de cada participante.

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La salida sorprendió por el contexto que venía viviendo la participante dentro del reality.

¿Quién fue la eliminada de La Casa de los Famosos Colombia este 26 de abril?

En la placa de nominados estaban Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geithner. Durante varios días, los seguidores del programa votaron para definir quién abandonaría la competencia.

Finalmente, la eliminada fue Aura Cristina Geithner, quien no logró obtener el respaldo suficiente del público para continuar en el reality.

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Su salida se da después de haber protagonizado momentos clave dentro de la casa, especialmente en actividades recientes como el brunch liderado por Campanita, donde se generaron conversaciones que evidenciaron tensiones internas.

¿Qué pasó con Aura Cristina Geithner antes de su eliminación?

En los días previos a la gala, la actriz manifestó sentirse desplazada dentro de uno de los grupos del programa. Según sus declaraciones, no era vista como una competidora fuerte, sino como un “comodín”, lo que marcó un punto de quiebre en su participación.

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La decisión final fue tomada por los televidentes, quienes definieron la salida.

Resultados finales votación La Casa de los Famosos

  • Alejo: 31.27%
  • Tebi: 23.30%
  • Alexa: 14.53%
  • Valentino: 12.60%
  • Aura: 11.67%
  • Beba: 6.63% (Con menor votación, pero fue salvada)

Con esta eliminación, el reality entra en una etapa más exigente, donde cada semana será determinante para los participantes que buscan llegar a la final.

La eliminada de La Casa de los Famosos Colombia hoy 26 de abril deja nuevos movimientos dentro del juego y mantiene la expectativa sobre lo que ocurrirá en las próximas galas.

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