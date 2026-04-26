Esta es la una única marca de smartphones que logra expandirse frente a la escasez global de componentes

El mercado global de telefonía móvil ha cerrado el primer trimestre de 2026 bajo un panorama de alta complejidad, marcado por una contracción significativa en los envíos de dispositivos a nivel mundial.

Sin embargo, en medio de este entorno adverso, una de las principales compañías del sector ha logrado desmarcarse de la tendencia general, registrando un crecimiento interanual superior al 24%, según datos revelados por la firma de inteligencia de mercado IDC.

Mientras que los envíos globales de smartphones sufrieron una caída de entre el 4.1% (IDC) y el 6% (Counterpoint Research), rompiendo una racha positiva que se mantenía desde 2023, la mencionada organización tecnológica se consolidó como el fabricante de mayor crecimiento entre los diez principales competidores del mundo.

Un desempeño excepcional en un entorno restrictivo

De hecho, el reporte de Counterpoint Research sitúa este repunte por encima del 25%, subrayando una ejecución operativa que ha superado las expectativas de los analistas.

Este fenómeno de crecimiento ocurre en un periodo de desafíos estructurales para la industria. La escasez crítica de componentes de memoria DRAM y NAND ha obligado a los proveedores a priorizar el suministro hacia centros de datos dedicados a la Inteligencia Artificial, desplazando a la electrónica de consumo.

Esta situación ha derivado en precios récord de producción, elevando los costos en mercados emergentes entre un 40% y 50%, lo que ha afectado directamente la demanda en los segmentos de gama media y baja.

El éxito de la compañía (HONOR) se atribuye a una reorientación estratégica hacia mercados internacionales clave, como Colombia, y a una cartera de productos adaptada a las necesidades regionales.

Según voceros de la marca en la región, la capacidad de anticiparse a las necesidades reales del mercado y mantener una oferta de valor relevante ha sido fundamental para navegar el incremento en los costos de logística y energía derivados de las tensiones geopolíticas actuales.

El informe advierte que los desafíos en la cadena de suministro no han terminado. Los analistas anticipan que la escasez de memorias podría extenderse hasta finales de 2027, lo que seguirá impulsando el fenómeno de la "premiumización" del mercado.

En este escenario, la capacidad de las empresas para gestionar inventarios y sostener la innovación en dispositivos con IA será el factor determinante para mantener la relevancia en una industria que se encamina hacia precios promedio de venta cada vez más altos.