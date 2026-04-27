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Cárcel para habitante de calle que habría atacado a dos mujeres con arma blanca en Soacha

La Fiscalía imputó feminicidio agravado y tentativa tras un violento hecho en vía pública que dejó una víctima fatal y otra mujer gravemente herida.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
06:41 a. m.
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El pasado 24 de abril, habitantes de Soacha vivieron un momento de terror luego de que un habitante de calle, identificado como Johan Andrés Chávez Rodríguez, atacara de forma inesperada a dos mujeres que transitaban por la vía pública en el barrio El Salitre, Comuna 1 del municipio.

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De acuerdo a lo reportado por las autoridades, se presentó un primer ataque en repetidas oportunidades a una mujer a quien le causó heridas en diferentes partes del cuerpo, generando la reacción de la comunidad y la Policía de Soacha.

En ese momento, cuando el victimario notó la presencia de las autoridades, habría tomado por la fuerza a una adulta mayor de 77 años que paseaba con su mascota, a quien le propinó varias puñaladas con una navaja, provocándole la muerte.

Habitante de calle fue enviado a la cárcel

Chávez Rodríguez, quien fue detenido en primer momento por la comunidad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, las dos conductas agravadas.

Además, la investigación determinó que se habría presentado un patrón delictivo de violencia de género, indicando que las víctimas fueron puestas en estado de indefensión. Esta persona no aceptó los cargos y fue enviada a la cárcel mientras avanza el proceso.

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