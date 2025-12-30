‘Avatar: Fire and Ash’ se convierte en la trilogía más taquillera de la historia: ¿a qué se debe este fenómeno?

El universo de Avatar ha vuelto a tomarse las salas de cine ya que, después de su primera película en el año 2009, los fanáticos de la encantadora historia han vuelto a volcarse en masa para ver el que sería el final de esta dramática historia de ficción, ciencia, suspenso y romance.

No cabe duda de que la nueva apuesta de Disney ya es todo un éxito internacional, pues a raíz de sus cifras se estima que la cinta ha logrado aproximadamente 181 millones de dólares a nivel internacional y sumar un total mundial de 760, 4 millones de dólares.

¿Cuál es el éxito de la tercera parte de Avatar?

‘Avatar: Fire and Ash’ ha logrado demostrar la amplia cantidad de generaciones que se han convertido en fieles fanáticos de esta encantadora historia. Y es que su temática no es lo único encantador ya que sus especiales efectos visuales también se han convertido en uno de los factores más relevantes a la hora de elegir el filme.

Según cifras oficiales, expuestas por portavoces internacionales, la tercera parte ya ha logrado recaudar 96 millones de dólares a nivel global en las salas IMAX por lo que se espera que dicho estreno sea el más exitoso del año en dicho sistema de proyección cinematográfica.

No cabe duda de que el universo cinematográfico creado por James Cameron es uno de los más relevantes en décadas, pues los auténticos y famosos personajes azules han logrado posicionarse como los favoritos durante dos fines de semana consecutivos después de su estreno oficial.

Es así como la tercera entrega de Avatar, cuya trama ofrece un giro inesperado y promete dar un fin a la icónica historia, se ha convertido en el sexto estreno más popular y taquillero del año al superar a otras películas como ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle', 'Jurassic World: Rebirth' y 'Una película de Minecraft'.

¿Cuánto costó hacer la tercera parte de Avatar?

Según reportes internacionales, la tercera entrega de esta película habría costado aproximadamente 350 millones de dólares por lo que se ha catalogado como una de las películas más costosas que se han hecho dentro de la industria cinematográfica en Hollywood.

Así mismo, analistas de Variety han manifestado que esta tercera parte debe recorrer un amplio camino si se quiere superar las dos primeras entregas de esta fantástica historia que aborda la vida de una familia nativa de un planeta desconocido.