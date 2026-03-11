Revelaron supuesta psicofonía de mujer que murió en un tobogán: esto dijo Ayda Valencia

El fallecimiento de Camila García Manrique, una mujer de 28 años que perdió la vida tras caer de un tobogán en un parque recreativo de Chinácota, Norte de Santander, continúa generando debate en redes sociales.

En las últimas horas, usuarios en internet han difundido un video en el que aseguran escuchar una supuesta psicofonía segundos antes del accidente que terminó en tragedia.

El hecho ocurrió el pasado 5 de marzo y desde entonces el caso ha despertado gran atención pública. Según se conoció, la joven se encontraba disfrutando de una jornada recreativa cuando sufrió la caída que posteriormente le causó la muerte.

Psicofonía del accidente de Camila García genera debate en redes sociales

Uno de esos registros audiovisuales ha generado controversia. Algunos internautas aseguran que en el audio se escucha una voz que advierte: “En esa llanta no”, justo antes de que Camila García se deslice por el tobogán.

Esta frase ha sido interpretada por algunos usuarios como una supuesta psicofonía, término utilizado para describir sonidos o voces que, según ciertas creencias, podrían provenir de fenómenos paranormales.

Sin embargo, la autenticidad de este tipo de registros suele ser objeto de debate, especialmente en plataformas digitales donde los videos pueden ser editados o interpretados de distintas maneras.

La difusión del video ha provocado una amplia discusión entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideran que se trata de una señal o advertencia previa al accidente, otros creen que el audio corresponde simplemente a la voz de alguna persona presente en el lugar.

Ayda Valencia analizó la supuesta psicofonía del video

Ante la viralización del audio, la vidente colombiana Ayda Valencia publicó un video en el que dio su opinión sobre el tema y analizó la supuesta psicofonía que se escucha en el registro.

Según explicó, desde su experiencia en este tipo de fenómenos, el sonido no correspondería a una psicofonía real. De acuerdo con su análisis, la claridad del audio sería un elemento que pone en duda esa interpretación.

“La verdad, una psicofonía no suena así. De hecho, para limpiar una psicofonía no se alcanza a percibir la nitidez en el sonido. Llevo años trabajando en esto y conozco cómo son las psicofonías. Definitivamente es una voz muy humana. La energía sí la siento pesada, pero ella tenía las percepciones, por lo que yo puedo percibir. Lamentablemente sí existieron señales”, señaló Valencia en su pronunciamiento.

No obstante, también mencionó que, desde su percepción personal, la situación reflejaría una energía compleja alrededor del hecho. “La energía sí la siento pesada, pero ella tenía percepciones, por lo que yo puedo percibir. Lamentablemente sí existieron señales”, agregó.

Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis por parte de las autoridades correspondientes, que buscan establecer con precisión qué ocurrió en el parque recreativo y si existían condiciones de seguridad adecuadas en el lugar.

Entre tanto, el video continúa circulando en internet y mantiene abierto el debate entre quienes creen en fenómenos paranormales y quienes consideran que se trata de una interpretación errónea del audio previo al accidente.