CANAL RCN
Tendencias

Desde Puerto Rico: este es el nuevo habitante confirmado para La Casa de los Famosos Colombia

El ‘Jefe’ hizo oficial el ingreso del nuevo participante confirmado para la tercera temporada del reality.

Aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
07:56 a. m.
Colombia entera está a la expectativa sobre los próximos participantes que conformarán el selecto grupo de celebridades que ingresarán a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Por esto, el famoso ‘Jefe’ sorprendió nuevamente al confirmar al nuevo habitante de la casa más famosa del país.

Nuevo habitante de La Casa de los Famosos

El anuncio sorprendió a miles de fanáticos, pues el nuevo integrante del reality es Jay Torres. El puertorriqueño es una de las más grandes promesas del género urbano pop urbano ya que ha tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes artistas de talla internacional como Nicky Jam y Pipe Calderón.

El joven artista tuvo la oportunidad de hablar un poco sobre su personalidad ya que recalcó que puede aportar cosas importantes a la competencia como su “autenticidad”. Así mismo, hizo especial énfasis en que actualmente se encuentra soltero por lo que está a la expectativa de los giros inesperados que se puedan presentar en la competencia.

“Mi fortaleza va a ser mantener los pies en la tierra y la autenticidad. En los momentos de rabia, tristeza, y todo eso, yo trato de mantener mi tiempo a solas. En esto momento estoy soltero y vengo a aportar y no me quiero creer más que nadie… si puedo ayudar en algo en la parte psicológica o de entrenamiento, ahí estaré”, hizo saber Torres.

¿Cuáles son los famosos confirmados?

Los más fieles fanáticos del exitoso reality del Canal RCN tuvieron la oportunidad de escoger a algunos de sus famosos favoritos y darles la oportunidad de ingresar a la famosa competencia. No obstante, el ‘Jefe’ ya ha dado a conocer el nombre de algunas de las celebridades que también se sumarán al reality.

De esta manera, la tercera temporada del programa ya tiene confirmados a 17 integrantes, quienes prometen dar lo mejor para hacer de la tercera temporada la más inolvidable.

Estos son los famosos confirmados, hasta ahora: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Valerie de la Cruz y ahora Jay Torres.

