En VIDEO I Axl Rose impactó a fanáticos al enfurecer en medio de su concierto en Argentina

El mundo del espectáculo se ha visto conmocionado tras la gira mundial que Guns N’ Roses ha realizado por todo Latinoamérica, pues dicho evento ha sido considerado como uno de los espectáculos más esperados por parte de millones de fanáticos del hard rock.

Sin embargo, un reciente acontecimiento ha revivido los fuertes arrebatos que Axl Rose solía protagonizar durante sus inicios musicales.

Axl Rose enfurece en concierto en Argentina

El estadounidense se llevó la atención por parte de miles de fanáticos, mientras se encontraba realizando su segundo concierto en el estadio Huracán, en Buenos Aires, ya que protagonizó un episodio de ira al lanzar fuertemente su micrófono, pateó la batería y salió de la tarima.

Dicho acontecimiento se desarrolló mientras la banda iniciaba a tocar la canción ‘Welcome to the Jungle’. Pese a los comentarios, no se lograron conocer las causas exactas por las que el cantante habría reaccionado de tal manera.

Según versiones, por parte de algunos de los asistentes del show, Axl habría reaccionado de tal manera al percatarse de un posible problema de audio o su presunta inconformidad con el sonido de varios de los instrumentos que estaban sonando en aquel instante.

Aunque minutos después la presentación fue retomada, miles de fanáticos manifestaron su asombro ante la repetición de estos eventos ya que, desde su reunión en 2016, los artistas de la banda se habrían caracterizado por su mayor control en medio del escenario.

Así mismo, críticos musicales manifestaron la importancia del control ante algunos de los desafíos que suelen enfrentar este tipo de giras mundiales.

¿Cuáles son los próximos conciertos de Guns N’ Roses?

La icónica banda ha conquistado una gran variedad de países por toda Latinoamérica por lo que sus presentaciones han reunido a miles de fanáticos, quienes han recordado con nostalgia el regreso de una de las agrupaciones más importantes de la historia del género.

Por esto, sus próximas presentaciones se realizarán en Brasil con cuatro fechas en diferentes ciudades, Perú y México.