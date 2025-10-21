CANAL RCN
Hermana de Yina Calderón rompió el silencio y respondió si habrá millonaria multa tras lo ocurrido en Stream Fighters 4

Juliana Calderón, que es abogada, analizó el caso y reveló cómo está el panorama.

Foto: Canal RCN.

octubre 21 de 2025
02:51 p. m.
Yina Calderón se encuentra siendo tema de conversación tras abandonar la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

La DJ se presentó, se subió al ring, pero decidió no continuar con la batalla luego de que tan solo pasaron 20 segundos del primer round.

Por lo tanto, no solo el público quedó completamente impactado, sino que Westcol, el organizador del evento, catalogó lo sucedido como una falta de respeto y de palabra.

Ante esa situación, una gran cantidad de personas que asistieron a Stream Fighters 4 se han preguntado si Yina Calderón podría tener que pagar una millonaria multa y Juliana Calderón, su hermana, reveló la verdad.

¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Habrá una millonaria multa contra Yina Calderón por lo ocurrido en Stream Fighters 4? Juliana Calderón respondió

Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón que es abogada, apareció con el contrato en las manos y aseguró que ya analizó el panorama y no existiría la posibilidad de que se les instaure una millonaria sanción.

"Para todas las personas que están preocupadas que porque a mi hermana la van a demandar, no se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. No lo puedo leer y no se los puedo mostrar porque esto es confidencial y ni siquiera Valdiri podría decir la suma que toca pagar si se incumple el contrato", comenzó diciendo Juliana Calderón.

"Entonces esto está totalmente establecido, el contrato se llevó a cabo y no hay problema. La única que está siendo tendencia hoy en día en Colombia es mi hermana y es por su inteligencia", concluyó.

¿Por qué Yina Calderón se retiró de la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

De acuerdo con lo que ha afirmado Yina Calderón, ella vive del show y no del boxeo y, por lo tanto, desde su punto de vista, no le interesaba ganar la pelea, sino que quedarse con la atención.

Además, ha dado a entender que no le iba a dar el gusto a nadie de verla salir noqueada y en ambulancia.

 

