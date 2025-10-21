Nueva función de WhatsApp para resumir conversaciones con IA: ¿cómo activarla?

WhatsApp no para de sorprender a sus usuarios con nuevas actualizaciones que prometen optimizar sus experiencias por medio de novedosas herramientas que cada día buscan simplificar la comunicación.

Por esto, la aplicación de mensajería instantánea lanzó recientemente una nueva función de IA que promete ahorrar el tiempo de los usuarios al facilitar las lecturas en conversaciones de mensajería extensa.

Resumir conversaciones de WhatsApp con IA

Se trata de la nueva herramienta llamada “resumen de mensajes” que es capaz de reducir y sintetizar el contenido que se envía por medio de los chats y grupos al generar algunos de los puntos más importantes de estos textos.

Esta opción se realiza por medio de Inteligencia Artificial que utiliza tecnología denominada como “procesamiento privado” y permite a Meta AI la creación de estos resúmenes a los que, posteriormente, tendrá acceso Meta.

Por esto, la empresa ha asegurado que ningún mensaje es almacenado para garantizar la privacidad de los usuarios, cuyas conversaciones estarán protegidas por medio de un cifrado de extremo a extremo.

De igual manera, explican que dichos resúmenes solo estarán disponibles para las personas que los soliciten por lo que ningún mensaje será almacenado durante dicho proceso.

También, se resalta que la herramienta será usada en completa discreción de quien la necesita ya que la otra persona no tendrá conocimiento de que sus mensajes se encuentran siendo resumidos.

¿Cómo activar los resúmenes en WhatsApp?

Para activar esta herramienta se debe ir al chat en el que se va a utilizar y se debe habilitar el procesamiento privado. Así mismo, se puede limitar el uso de la Inteligencia Artificial en los chats al activar la opción “privacidad avanzada en las conversaciones”.

Hasta el momento, esta actualización solo se ha activado en Brasil por lo que actualmente la herramienta se encuentra disponible en portugués. Se espera que también esté disponible en inglés, español e indonesio.