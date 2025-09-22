Revelaron la última foto de B-King y Regio Clown con vida en México

La confirmación de la muerte de los artistas colombianos Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) sumió al país en un profundo luto. Tras días de incertidumbre y una intensa búsqueda fueron encontrados sin vida en México, aparentemente víctimas de la violencia.

En medio de la conmoción, salió a la luz la que podría ser la última foto de B-King con Regio Clown con vida, un sombrío recuerdo de sus últimos momentos.

Mánager de B-King compartió última fotografía con Regio Clown

La imagen, que circuló ampliamente en redes sociales fue publicada originalmente por Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, con la esperanza de que ayudara a localizarlos.

Foto: redes sociales.

En ella, se observa a ambos artistas en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México, el mismo lugar donde se les vio por última vez el 16 de septiembre.

La foto, que ahora es parte de la historia de esta tragedia, muestra a B-King con una camiseta sin mangas negra y pantalones blancos, mientras que Regio Clown viste un conjunto completamente negro.

Fiscalía de México investiga el asesinato de B-King y Regio Clown

Esta foto se convertió en un recuerdo de lo que estaba ocurriendo antes de que se les perdiera el rastro.

La Fiscalía del Estado de México ha indicado que los artistas fueron secuestrados el mismo día de su desaparición.

Aunque sus cuerpos fueron encontrados poco después, la confirmación oficial se dio días después esperando la verificación de sus familiares, un proceso que concluyó en una de las noticias más tristes para el entretenimiento colombiano.

La imagen, que una vez fue un llamado de auxilio, ahora es el retrato de una tragedia. El caso tuvo un alto impacto mediático y político.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la trágica noticia en sus redes sociales, expresando su dolor por el asesinato de los jóvenes en México.