CANAL RCN
Tendencias

Revelaron la última foto de B-King y Regio Clown con vida en México

La última foto de B-King con Regio Clown en México publicada por el mánager de uno de los artistas.

B-King Regio Clown última foto con vida en México
Foto: Instagram B-King Regio Clown

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La confirmación de la muerte de los artistas colombianos Byron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) sumió al país en un profundo luto. Tras días de incertidumbre y una intensa búsqueda fueron encontrados sin vida en México, aparentemente víctimas de la violencia.

Marcela Reyes, expareja de B-King, denunció graves amenazas en contra de ella y su hijo: esto se sabe
RELACIONADO

Marcela Reyes, expareja de B-King, denunció graves amenazas en contra de ella y su hijo: esto se sabe

En medio de la conmoción, salió a la luz la que podría ser la última foto de B-King con Regio Clown con vida, un sombrío recuerdo de sus últimos momentos.

Mánager de B-King compartió última fotografía con Regio Clown

La imagen, que circuló ampliamente en redes sociales fue publicada originalmente por Juan Camilo Gallego Toro, mánager de B-King, con la esperanza de que ayudara a localizarlos.

Última foto B-King
Foto: redes sociales.

En ella, se observa a ambos artistas en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México, el mismo lugar donde se les vio por última vez el 16 de septiembre.

Presidenta de México tomó decisión de última hora tras la muerte de B-King y Regio Clown
RELACIONADO

Presidenta de México tomó decisión de última hora tras la muerte de B-King y Regio Clown

La foto, que ahora es parte de la historia de esta tragedia, muestra a B-King con una camiseta sin mangas negra y pantalones blancos, mientras que Regio Clown viste un conjunto completamente negro.

Fiscalía de México investiga el asesinato de B-King y Regio Clown

Esta foto se convertió en un recuerdo de lo que estaba ocurriendo antes de que se les perdiera el rastro.

La Fiscalía del Estado de México ha indicado que los artistas fueron secuestrados el mismo día de su desaparición.

Él era Regio Clown, el colombiano asesinado junto a B-King en México
RELACIONADO

Él era Regio Clown, el colombiano asesinado junto a B-King en México

Aunque sus cuerpos fueron encontrados poco después, la confirmación oficial se dio días después esperando la verificación de sus familiares, un proceso que concluyó en una de las noticias más tristes para el entretenimiento colombiano.

La imagen, que una vez fue un llamado de auxilio, ahora es el retrato de una tragedia. El caso tuvo un alto impacto mediático y político.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la trágica noticia en sus redes sociales, expresando su dolor por el asesinato de los jóvenes en México.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Marcela Reyes, expareja de B-King, denunció graves amenazas en contra de ella y su hijo: esto se sabe

Artistas

Sospechas sobre la muerte de B-King y Regio Clown en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

Artistas

Vidente reveló el oscuro motivo detrás del asesinato de B-King

Otras Noticias

Deportivo Cali

Benjamín Romero aparece con los nuevos dueños del Deportivo Cali: revelaron su función

El exvicepresidente ejecutivo de Atlético Nacional acompañó a los directivos de IDC Network en la final del fútbol femenino.

Artistas

¿Qué pasó antes de la desaparición de B-King y Regio Clown?: la cronología de un misterio

Los cantantes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre.

Finanzas personales

Así debe usar su tarjeta de crédito para mejorar su puntaje financiero

México

Presidenta de México tomó decisión de última hora tras la muerte de B-King y Regio Clown

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos