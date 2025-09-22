Marcela Reyes, expareja de B-King, denunció graves amenazas en contra de ella y su hijo: esto se sabe

Un trágico suceso ha sacudido este lunes 22 de septiembte el mundo de la música urbana y ha desencadenado una ola de preocupación y temor.

La DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes, expareja del cantante Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, ha denunciado públicamente a través de sus redes sociales que ella y su hijo de 7 años han sido objeto de graves amenazas.

Esta revelación se produce en un momento de gran dolor e incertidumbre, tras la confirmación de la muerte de B-King en territorio mexicano.

Los cuerpos de B-King, de 27 años, y de su colega, el también DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown, fueron hallados sin vida el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México. La noticia, que se confirmó el 22 de septiembre, puso fin a días de búsqueda y angustia, luego de que los artistas fueran reportados como desaparecidos tras un viaje a la capital mexicana para realizar una presentación.

La hermana de B-King había alertado sobre la falta de contacto con su hermano desde el 16 de septiembre, lo que llevó a que las autoridades mexicanas y colombianas, incluyendo una solicitud pública del presidente Gustavo Petro a su homóloga Claudia Sheinbaum, se involucraran en el caso.

Marcela Reyes denunció amenazas en su contra y de su hijo

En un comunicado emitido por su equipo de abogados, Marcela Reyes se ha desmarcado categóricamente de cualquier relación con la desaparición y muerte de B-King. El documento, difundido en sus cuentas de redes sociales, aclara que "Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada".

La gravedad de la situación radica en los mensajes intimidatorios que la artista ha recibido. Según la denuncia, las amenazas no solo se dirigen a ella, sino que también mencionan explícitamente a su hijo menor de edad. Frases como "Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio" y "Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda" han sido expuestas por Reyes, generando una alarma sobre la seguridad de su familia.

El comunicado de su equipo subraya la necesidad de "medidas inmediatas a las autoridades para proteger y garantizar la seguridad de ella y de su hijo, quien es un menor de edad".

Este contexto se ve agravado por un antecedente de la relación entre Reyes y B-King. Días antes de su desaparición, el cantante había publicado mensajes en sus redes sociales en los que supuestamente advertía a sus seguidores que si algo le sucedía, su ex pareja sería la "principal culpable".

B-King había manifestado en el pasado su temor por su vida y había señalado a Reyes como la responsable de cualquier daño que pudiera sufrir. Sin embargo, Reyes ha negado estas acusaciones y, en un emotivo mensaje, expresó su dolor por la muerte de quien fue parte de su vida durante siete años.

"Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos", dijo Reyes en un mensaje cuando aún se desconocía el paradero de los artistas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Fiscalía del Estado de México continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de los artistas. Mientras tanto, el caso de Marcela Reyes pone en evidencia los peligros y las repercusiones de la exposición mediática en tragedias de esta magnitud.

La artista, conocida por su carrera musical y su faceta de empresaria, se encuentra ahora en una encrucijada legal y personal, luchando no solo contra el dolor de la pérdida, sino también contra el miedo por su seguridad y la de su hijo.