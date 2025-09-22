CANAL RCN
Internacional Video

Presidenta de México tomó decisión de última hora tras la muerte de B-King y Regio Clown

Claudia Sheinbaum, jefe de Estado de México, anunció su primera decisión tras confirmarse la muerte de dos artistas colombianos en su territorio.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
07:01 p. m.
Este 22 de septiembre, las autoridades de México confirmaron que los dos artistas colombianos que se encontraban desaparecidos desde hace una semana (B-King y Regio Clown), fueron hallados sin vida con aparentes signos de violencia.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía del Estado de México, Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, nombre de pila de los dos artistas, fueron secuestrados el mismo día de su desaparición y hallados por las autoridades horas después, pero se requería de la verificación de sus familiares para confirmar la noticia.

Primera decisión del gobierno mexicano

A través de las redes sociales del Gabinete de Seguridad de México, se confirmó que "por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Defensa, de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajan en coordinación con las Fiscalías locales en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México".

Señalan que "las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho", dándole prioridad a la investigación correspondiente con la muerte de estos dos ciudadanos colombianos.

El mensaje del presidente Gustavo Petro tras la muerte de B-King y Regio Clown

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la noticia del hallazgo de los cuerpos de ambos jóvenes, por quienes había solicitado colaboración del gobierno mexicano horas atrás. "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos".

Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante.

