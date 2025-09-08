Así se vivió Baby World 2025, en Bogotá

Con éxito rotundo culminó la segunda edición de Baby World, la feria pensada para familias, cuidadores y profesionales de la primera infancia, que durante dos días convirtió el Parque Museo El Chicó en un espacio de aprendizaje, juego y bienestar familiar. Más allá de ser un evento recreativo, Baby World reafirma su apuesta por construir una mejor sociedad desde la crianza y, al mismo tiempo, dinamizar una industria clave para la economía colombiana.

Durante el 2 y 3 de agosto, cientos de familias participaron en actividades diseñadas para fortalecer los vínculos afectivos, adquirir herramientas educativas y compartir experiencias con otros cuidadores. Con zonas interactivas, experiencias sensoriales, talleres y charlas lideradas por expertos, el evento demostró que criar también es celebrar y crecer juntos.

“El éxito de esta segunda edición nos confirma que la crianza no tiene que vivirse en solitario. Baby World nació como un lugar donde el amor, el conocimiento y el juego se unen para transformar la manera en que acompañamos a nuestros niños”, aseguró Stefany Sepúlveda, directora y creadora del evento.

Más que una feria: un motor de cambio social y económico

La importancia de este tipo de eventos trasciende lo familiar. El segmento de productos y servicios para la primera infancia en Colombia crece a un ritmo anual compuesto de entre 4,3% y 6%, lo que representa una oportunidad estratégica para marcas y emprendedores. Actualmente, el mercado nacional que abarca ropa, juguetes, alimentos, higiene y mobiliario infantil ha alcanzado un valor estimado de USD 1.600 millones en 2024, posicionando a Colombia como uno de los mercados más dinámicos de América Latina.

Además, el país se destaca como referente internacional en la industria infantil, con marcas que han llegado a mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Centroamérica. Regiones como Antioquia y Santander lideran la producción textil infantil, consolidando un ecosistema que genera empleo, innovación y crecimiento.

Eventos como Baby World permiten visibilizar esta industria, conectar marcas con sus públicos y abrir espacios para el emprendimiento. Pero, sobre todo, ponen en el centro el bienestar de los niños y niñas, al ofrecer herramientas para una crianza consciente y respetuosa.

Crianza, comunidad y bienestar

Las charlas “Crianza consciente: ser padres sin sacrificarnos en el intento” y “Reconectarnos en un mundo de pantallas” fueron algunas de las más aplaudidas por los asistentes. Allí se abordaron temas clave como la gestión emocional, la disciplina positiva y los límites sanos, en un formato cercano, empático y práctico.

“Queremos que Baby World también sea un recuerdo feliz en familia. Un espacio donde podamos reír, cantar, jugar y simplemente disfrutar de estar juntos. Porque criar también es celebrar la vida con quienes más amamos”, concluyó Sepúlveda.

Con shows musicales, actividades artísticas y espacios para el juego libre supervisado, Baby World logró combinar educación, entretenimiento y conciencia social en un solo evento, reafirmando que cuando se apuesta por la niñez, se invierte en el futuro del país.