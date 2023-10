A Bad Bunny le quitaron el título del artista más escuchado en Spotify que tenía desde hace años, ¿quién?

Durante los últimos tres años Benito Antonio Martínez Ocaso, también conocido cómo Bad Bunny, venía ocupando el primer lugar como el cantante más escuchado en la plataforma musical Spotify a nivel mundial. De esta manera logró posicionar sus álbumes y canciones en los primeros lugares de la lista a nivel mundial.

Durante el año 2022 acumuló un total de 18.300 millones de reproducciones en Spotify ya que con YHLQMDLG, El último tour del mundo, Las que no iban a salir y Un verano sin ti, logro cautivar una gran cantidad de millones de personas.

Bud Bunny fue destronado del título como artista más escuchado en Spotify

Sin embargo, en lo corrido del año 2023, Bad Bunny perdió su lugar y se encuentra en el segundo puesto de ranking, debido a que la norteamericana Taylor Swift es la más escuchada en la aplicación hasta el mes de octubre.

Está famosa cantante americana reúne más de 21.6 millones de reproducciones superando así los 18,5 millones que tuvo el conejo malo en el 2022. Es muy probable que esto haya sucedido debido a gira que ha venido realizando Swift en los últimos meses en los Estados Unidos y varios países de Norte y Sur América.

‘The Eras Tour’ recibió a miles de asistentes en cada uno de los escenarios en los que presentó y vendió la totalidad de las entradas en los lugares que visitó, pues hace bastantes años no tenía este tipo de encuentros con sus más fieles admiradores.

Por otro lado, la famosa artista de 33 años de edad se robó toda la atención en los MTV Music Video Awards, debido a que se fue a casa con 9 de las 11 nominaciones en las que estaba participando.

Un éxito en su gira y en el cine

Tras agotar todas las entradas de su gira por grandes estadios, la superestrella del pop Taylor Swift llenó las salas de cine de fans: su película de conciertos recaudó unos 96 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica, lo que batió récords en la categoría.

La venta de entradas para "Taylor Swift: The Eras Tour", que incluye escenas de tres conciertos, estuvieron por debajo de algunas estimaciones para el periodo comprendido entre el viernes y el domingo. No obstante, siguieron siendo "cifras gigantescas" que eclipsaron a otras películas de conciertos

Hasta ahora, las películas de conciertos más taquilleras habían sido "Justin Bieber: Never Say Never" (2011), que terminó con unos ingresos totales de 73 millones de dólares, y "Michael Jackson's This Is It" (2009), con 72,1 millones de dólares.

Swift superó esos títulos en tres días, y convirtió este fin de semana en el más taquillero desde los estrenos en simultáneo este verano de "Barbie" y "Oppenheimer".