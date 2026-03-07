Santa Marta celebra 501 años con la Fiesta del Mar 2026: conozca aquí la programación
Serán siete días cargados de música, cultura, deporte y tradición que contará con grandes artistas.
Noticias RCN
05:45 p. m.
Santa Marta celebrará del próximo 23 al 29 de julio sus 501 años de fundación por medio de la nueva edición de la Fiesta del Mar 2026.
Su programación reunirá conciertos, competencias náuticas, actividades culturales, desfiles y experiencias para toda la familia, consolidándose como uno de los encuentros culturales y turísticos más importantes del país.
¿En qué consiste la Fiesta del Mar 2026?
La apuesta para la nueva edición busca combinar tradición e innovación en una agenda que exalta la riqueza cultural samaria mientras proyecta a la ciudad como escenario de grandes espectáculos, promoviendo el turismo y la economía local.
“Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”, manifestó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.
Durante esta fiesta los samarios contarán con la presencia de grandes artistas colombianos como el cantante Beéle, quien será el protagonista de la tradicional Gran Serenata a Santa Marta. Este es el evento central de la celebración que se realizará el 28 de julio.
Así mismo, se contará con la participación de otros artistas como Gusi y Churo Díaz, quienes acompañarán una velada que además incluirá la esperada Coronación de la Capitana Nacional del Mar.
La música continuará siendo protagonista durante toda la semana. La programación artística reunirá diferentes géneros y generaciones con conciertos que reflejan la diversidad musical del país.
Agenda oficial de la Fiesta del Mar 2026 en Santa Marta
- Jueves 23 de julio
Inauguración de la Exposición Ciudad Perdida, conmemoración de los 50 años de su descubrimiento
Lugar: Parque Bolívar
Hora: 5:00 p.m.
Concierto Góspel
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 8:00 p.m.
Artistas invitados: Evan Craft y Montesanto
- Viernes 24 de julio
Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años
Lugar: Camellón Zona Norte
Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.
Ixel Moda
Lugar: Claustro San Juan Nepomuceno
Hora: 7:00 p.m.
Concierto Acordeones y Mar
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 6:00 p.m.
Artistas invitados: Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y más
- Sábado 25 de julio
Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años
Lugar: Camellón Zona Norte
Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.
Desfile de Balleneras
Lugar: Bahía de Santa Marta
Hora: 3:00 p.m.
Concierto de Balleneras
Lugar: Bahía de Santa Marta
Hora: 5:00 p.m.
- Domingo 26 de julio
Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años
Lugar: Camellón Zona Norte
Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.
Desfile Folclórico
Lugar: Desde la Carrera 4 hasta La Lucha
Hora: 1:00 p.m.
Concierto Verbena
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 6:00 p.m.
Artistas invitados: Lalo Ebratt, L'Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell.
- Lunes 27 de julio
Revista Náutica
Lugar: Playa Los Cocos
Hora: 8:00 a.m.
Guardianes del Mar
Lugar: Playa Los Cocos
Hora: 5:00 p.m.
Coronación Capitana Distrital del Mar
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 6:00 p.m.
Concierto de Compositores Vallenatos
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 8:00 p.m.
Artistas invitados: Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón
- Martes 28 de julio
Coronación Capitana Nacional del Mar
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 6:00 p.m.
Artistas invitados: Gusi y Churo Díaz
Gran Serenata a Santa Marta
Lugar: Tarima Playa Los Cocos
Hora: 8:00 p.m.
Artista principal de la Fiesta del Mar 2026: Beéle