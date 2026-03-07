Santa Marta celebra 501 años con la Fiesta del Mar 2026: conozca aquí la programación

Santa Marta celebrará del próximo 23 al 29 de julio sus 501 años de fundación por medio de la nueva edición de la Fiesta del Mar 2026.

Su programación reunirá conciertos, competencias náuticas, actividades culturales, desfiles y experiencias para toda la familia, consolidándose como uno de los encuentros culturales y turísticos más importantes del país.

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¿En qué consiste la Fiesta del Mar 2026?

La apuesta para la nueva edición busca combinar tradición e innovación en una agenda que exalta la riqueza cultural samaria mientras proyecta a la ciudad como escenario de grandes espectáculos, promoviendo el turismo y la economía local.

“Hablar de la Fiesta del Mar es hablar de cultura, de música, de gastronomía, de tradición y de encuentro. Es hablar de los barrios, de los corregimientos, de nuestros artistas, de nuestros pescadores, de nuestros deportistas y de todos aquellos que han contribuido a construir el alma de esta ciudad”, manifestó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.

Durante esta fiesta los samarios contarán con la presencia de grandes artistas colombianos como el cantante Beéle, quien será el protagonista de la tradicional Gran Serenata a Santa Marta. Este es el evento central de la celebración que se realizará el 28 de julio.

Así mismo, se contará con la participación de otros artistas como Gusi y Churo Díaz, quienes acompañarán una velada que además incluirá la esperada Coronación de la Capitana Nacional del Mar.

La música continuará siendo protagonista durante toda la semana. La programación artística reunirá diferentes géneros y generaciones con conciertos que reflejan la diversidad musical del país.

Agenda oficial de la Fiesta del Mar 2026 en Santa Marta

Jueves 23 de julio

Inauguración de la Exposición Ciudad Perdida, conmemoración de los 50 años de su descubrimiento

Lugar: Parque Bolívar

Hora: 5:00 p.m.

Concierto Góspel

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 8:00 p.m.

Artistas invitados: Evan Craft y Montesanto

Viernes 24 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar: Camellón Zona Norte

Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Ixel Moda

Lugar: Claustro San Juan Nepomuceno

Hora: 7:00 p.m.

Concierto Acordeones y Mar

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Elder Dayán Díaz, Checo Acosta y más

Sábado 25 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar: Camellón Zona Norte

Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Desfile de Balleneras

Lugar: Bahía de Santa Marta

Hora: 3:00 p.m.

Concierto de Balleneras

Lugar: Bahía de Santa Marta

Hora: 5:00 p.m.

Domingo 26 de julio

Festival Gastronómico Cocinar Santa Marta 501 Años

Lugar: Camellón Zona Norte

Hora: 12:00 m. a 2:00 a.m.

Desfile Folclórico

Lugar: Desde la Carrera 4 hasta La Lucha

Hora: 1:00 p.m.

Concierto Verbena

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Lalo Ebratt, L'Omy, Mane Ariza, Estereobeat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynell.

Lunes 27 de julio

Revista Náutica

Lugar: Playa Los Cocos

Hora: 8:00 a.m.

Guardianes del Mar

Lugar: Playa Los Cocos

Hora: 5:00 p.m.

Coronación Capitana Distrital del Mar

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 6:00 p.m.

Concierto de Compositores Vallenatos

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 8:00 p.m.

Artistas invitados: Iván Ovalle, Rafa Manjarrez, Fabián Corrales, Wilfran Castillo y Roberto Calderón

Martes 28 de julio

Coronación Capitana Nacional del Mar

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 6:00 p.m.

Artistas invitados: Gusi y Churo Díaz

Gran Serenata a Santa Marta

Lugar: Tarima Playa Los Cocos

Hora: 8:00 p.m.

Artista principal de la Fiesta del Mar 2026: Beéle