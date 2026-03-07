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¡Sorpresa en el Mundial! Cabo Verde le empató a Argentina con este golazo: vea la anotación

Cabo Verde igualó las acciones frente a Argentina y el partido toma interés en búsqueda de los octavos de final de la Copa del Mundo.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
06:28 p. m.
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Cabo Verde volvió a demostrar que no llegó al Mundial 2026 para ser un simple espectador. La selección africana empató 1-1 frente a Argentina en los dieciseisavos de final gracias a un tanto de Deroy Duarte al minuto 59, un resultado que, por ahora, está llevando la definición del clasificado a los octavos de final al tiempo extra.

El conjunto africano encontró el premio a su insistencia en un momento clave del compromiso y encendió la incertidumbre en la vigente campeona del mundo, que ahora está obligada a reaccionar para evitar una inesperada eliminación.

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Deroy Duarte silenció a la Albiceleste

La anotación llegó tras una gran asistencia que dejó a Deroy Duarte completamente habilitado frente al arco. El mediocampista no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión ante la salida de Emiliano Martínez para establecer el 1-1 parcial.

El gol cambió por completo el desarrollo del encuentro y renovó la confianza de Cabo Verde, que continúa firmando una actuación histórica en la Copa del Mundo.

Argentina busca evitar una sorpresa histórica

Con el empate parcial, Argentina está siendo llevada al alargue por una selección que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Lionel Messi y la Albiceleste necesitan encontrar una respuesta para mantener vivo el sueño de defender el título mundial.

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Por su parte, Cabo Verde continúa ilusionando a sus aficionados con una actuación valiente y disciplinada, alimentando la posibilidad de protagonizar uno de los mayores batacazos del campeonato si consigue eliminar a la campeona vigente y asegurar su lugar en los octavos de final.

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