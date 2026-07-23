VIDEO I Bad Bunny rompió en llanto durante el último concierto de su gira ‘Debí tirar más fotos’

Benito Antonio Martínez Ocasio sorprendió al mundo entero al protagonizar una de las giras musicales más exitosas a nivel global, pues esta inició después del rotundo éxito que tuvo su residencia en Puerto Rico en donde se dieron a conocer detalles de lo que se iba a disfrutar en todo el resto del planeta.

Después de 57 conciertos en más de 18 países, su última presentación se llevó a cabo este miércoles 22 de julio en Bélgica en donde el puertorriqueño protagonizó una de las escenas más conmovedoras ante miles de fanáticos que disfrutaron del cierre oficial del tour.

¿Cómo fue el último concierto de Bad Bunny?

El artista dio inicio a su presentación en compañía de su banda sonora oficial que lo acompañó durante todas las presentaciones que realizó, tanto en Puerto Rico como en todos los países que visitó.

Su show contó con diversos momentos clave en donde tuvo invitados especiales, involucró a celebridades en el famoso espacio denominado como “la casita” e interpretó canciones originales que no cantó en ningún otro país.

Sus últimos invitados especiales fueron Jowell & Randy con quienes interpretó ‘Safaera’, uno de sus éxitos mundiales más populares desde pandemia. Así mismo, la última canción exclusiva para la presentación fue ‘Un coco’.

Dicho momento fue especial para todos los presentes, quienes manifestaron, en reiteradas ocasiones, que llevaba más de tres años sin interpretar esa melodía.

Pero sus lágrimas se llevaron la atención de todos los presentes ya que Benito rompió en llanto al finalizar su presentación. En medio de ovaciones, el “conejo malo” dio a conocer su gratitud con el último público de una de las giras que ya ha sido considerada como el tour latino, de un artista masculino, más exitoso en la historia de la música en español.

¿Cuál fue el éxito detrás de la gira de Bad Bunny?

Según Billboard Boxscore, los primeros 41 conciertos de la gira lograron recaudar más de 360 millones de dólares al vender aproximadamente 2,4 millones de entradas. Además, todas las giras del puertorriqueño ya habrían alcanzado la suma de 1.000 millones de dólares recaudados hasta ahora.

Por supuesto, este logro ya es considerado como un verdadero hito para los cantantes de habla hispana, quienes han elogiado el gran triunfo del puertorriqueño al ser referente de nuevos formatos dentro de un mismo show.

Cabe recordar que Bad Bunny contó con la participación de un sin fin de cantantes que lo acompañaron en tarima e interpretaron varias de sus colaboraciones.

Una de las de mayor impacto correspondió a la de J Balvin, quien se unió al puertorriqueño durante uno de sus conciertos en México, en diciembre del 2025, tras varios años de presunta rivalidad entre los dos.