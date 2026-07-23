Red criminal usurpó la identidad de empresa de telecomunicaciones y estafó $6.500 millones

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol desarticuló una organización criminal dedicada al fraude informático que usurpó la identidad de una empresa de telecomunicaciones, causando pérdidas por $6.500 millones.

La operación terminó en cuatro capturas, tras más de un año de investigación, siguiéndoles el rastro a los usurpadores de identidad de una reconocida empresa de telecomunicaciones. El teniente coronel Adrián Vega, explicó que los delincuentes:

Ingresaron al sistema informático para poder validar la oferta de estos servicios de internet, de televisión, televisión fija y streaming.

La organización operaba principalmente en Bogotá y Soacha, aprovechando eventos masivos como el mundial de fútbol para atraer clientes.

Cerca de mil personas fueron víctimas de esta red de estafas de internet y TV

El*centro cibernético de la Dijín estableció que los delincuentes ofrecieron ilegalmente aproximadamente 1.500 servicios fraudulentos, afectando a alrededor de 930 personas que creyeron estar contratando servicios legítimos de telecomunicaciones.

Las cifras de delitos cibernéticos en Colombia son alarmantes. En lo corrido de 2025 se han reportado 46.732 denuncias por este tipo de crímenes, evidenciando que la inseguridad ya no se limita al espacio físico.

La modalidad empleada por esta organización representa una evolución en las técnicas de fraude informático.

Al usurpar la identidad de una compañía legítima de telecomunicaciones, los delincuentes generaban confianza en sus víctimas, quienes creían estar contratando servicios reales a precios atractivos.

Alertas por llamadas de estafa cibernética

Las autoridades hacen un llamado especial a la población más vulnerable, particularmente adultos mayores, quienes suelen ser blancos frecuentes de estas estafas.

La recomendación principal es verificar siempre la legitimidad de las ofertas de servicios, especialmente cuando se reciben llamadas no solicitadas o propuestas que parecen demasiado ventajosas.

Las investigaciones continúan para determinar si además de los cuatro capturados hay más personas involucradas en esta red criminal.