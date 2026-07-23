CANAL RCN
Colombia Video

Red criminal usurpó la identidad de empresa de telecomunicaciones y estafó $6.500 millones

Esta banda ofreció ilegalmente 1.500 servicios de internet y televisión que afectaron a 930 personas.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol desarticuló una organización criminal dedicada al fraude informático que usurpó la identidad de una empresa de telecomunicaciones, causando pérdidas por $6.500 millones.

Cómo evitar las llamadas spam: El error diario que debe corregir en su teléfono
RELACIONADO

Cómo evitar las llamadas spam: El error diario que debe corregir en su teléfono

La operación terminó en cuatro capturas, tras más de un año de investigación, siguiéndoles el rastro a los usurpadores de identidad de una reconocida empresa de telecomunicaciones. El teniente coronel Adrián Vega, explicó que los delincuentes:

Ingresaron al sistema informático para poder validar la oferta de estos servicios de internet, de televisión, televisión fija y streaming.

La organización operaba principalmente en Bogotá y Soacha, aprovechando eventos masivos como el mundial de fútbol para atraer clientes.

Cómo detener las llamadas de spam: la frase exacta para salir de las bases de datos
RELACIONADO

Cómo detener las llamadas de spam: la frase exacta para salir de las bases de datos

Cerca de mil personas fueron víctimas de esta red de estafas de internet y TV

El*centro cibernético de la Dijín estableció que los delincuentes ofrecieron ilegalmente aproximadamente 1.500 servicios fraudulentos, afectando a alrededor de 930 personas que creyeron estar contratando servicios legítimos de telecomunicaciones.

Las cifras de delitos cibernéticos en Colombia son alarmantes. En lo corrido de 2025 se han reportado 46.732 denuncias por este tipo de crímenes, evidenciando que la inseguridad ya no se limita al espacio físico.

La modalidad empleada por esta organización representa una evolución en las técnicas de fraude informático.

Al usurpar la identidad de una compañía legítima de telecomunicaciones, los delincuentes generaban confianza en sus víctimas, quienes creían estar contratando servicios reales a precios atractivos.

Avisan por nuevas medidas para combatir llamadas de fraudes en Colombia: así funcionarían
RELACIONADO

Avisan por nuevas medidas para combatir llamadas de fraudes en Colombia: así funcionarían

Alertas por llamadas de estafa cibernética

Las autoridades hacen un llamado especial a la población más vulnerable, particularmente adultos mayores, quienes suelen ser blancos frecuentes de estas estafas.

La recomendación principal es verificar siempre la legitimidad de las ofertas de servicios, especialmente cuando se reciben llamadas no solicitadas o propuestas que parecen demasiado ventajosas.

Las investigaciones continúan para determinar si además de los cuatro capturados hay más personas involucradas en esta red criminal.

Reconocida aerolínea alerta por llamadas fraudulentas a millones de usuarios: pilas
RELACIONADO

Reconocida aerolínea alerta por llamadas fraudulentas a millones de usuarios: pilas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Barranquilla como capital alterna de Colombia: el proyecto anunciado por Abelardo de la Espriella

Chocó

Richard Flórez, el ‘profe’ que transforma vidas de niños con el fútbol en una cancha en el Chocó

Corte Suprema de Justicia

La Sala que juzga a los aforados más poderosos de Colombia cumple ocho años: estos son sus casos más emblemáticos

Otras Noticias

Artistas

"La dejé": ¿Se terminó la relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón?

El artista recibió una pregunta en las redes sociales y llamó la atención con su respuesta.

Nequi

¿Quién puede embargar su cuenta de Nequi en 2026? Estas son las entidades autorizadas

¿Tiene una cuenta Nequi? Conozca qué jueces y entidades del Estado pueden ordenar un embargo en 2026 y cuándo aplica el límite de inembargabilidad.

Atlético Nacional

Se tomó decisión de último momento para el inicio de la Liga BetPlay 2026 II: afecta a Atlético Nacional

México

Reconocido periodista fue asesinado a tiros en México: esto se sabe

EPS

Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención