"La dejé": ¿Se terminó la relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón?

En junio de 2026, Greeicy Rendón participó en un pódcast y reconoció que regresar a la actuación era uno de los proyectos que tenía en mente.

Los panelistas aprovecharon la confesión para proponerle un reto: interpretar una escena en la que hiciera creer a los oyentes que su relación con Mike Bahía había terminado y la artista aceptó.

Casi al borde de las lágrimas, Greeicy aseguró que ya no estaba con el cantante porque había comenzado a sentir una afinidad sentimental por la artista argentina Tini Stoessel.

No obstante, al final del programa se aclaró que todo había sido una actuación y que la relación entre Greeicy y Mike Bahía seguía en buenas condiciones.

Pero, a pesar de la aclaración, los internautas le han seguido preguntando al cantante caleño por esa situación y, por ende, él respondió uno de los comentarios en las últimas horas. ¿Qué dijo?

Mike Bahía volvió a bromear sobre una separación con Greeicy Rendón

Mike Bahía publicó un video jocoso junto a Greeicy Rendón en medio de la tendencia viral de la “triple hamburguesa”. En la grabación, ambos aparecen disfrutando de esa comida rápida.

“¿Hamburguesa triple? No sé, oís. Está como bonita, pero no, no, no, esta ‘vieja’ va y me descuadra. Pico y chao, mi amor”, se escucha en el audio utilizado por el cantante para acompañar la publicación.

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y una seguidora aprovechó para preguntarle si acaso Greeicy Rendón no lo había dejado por Tini. En consecuencia, Mike Bahía contestó con el tono bromista que suele caracterizar sus intervenciones digitales.

“La dejé por pedir triple carne, no por Tini”, escribió.

La respuesta fue otro chiste relacionado con la escena interpretada por Greeicy en el pódcast, pero los dos artistas continúan juntos disfrutando de su romance.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Mike Bahía y Greeicy Rendón?

Mike Bahía y Greeicy Rendón son considerados una de las parejas más estables de la música colombiana.

Los cantantes iniciaron su relación en 2012 y son padres de Kai, su niño que nació en abril del 2022.