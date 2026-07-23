¿Habrá nuevos pagos de Jóvenes en Paz? La actualización oficial de Prosperidad Social

Prosperidad Social informó el estado actual del programa Jóvenes en Paz y explicó que la entidad se encuentra a la espera de las disposiciones que definan cuál será la entidad o las entidades encargadas de asumir las competencias para la operación del programa.

¿Por qué están pendientes las transferencias de Jóvenes en Paz?

De acuerdo con Prosperidad Social, esta situación se deriva de la expedición del Decreto 626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual se ordenó la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, entidad que lideraba y coordinaba la implementación de Jóvenes en Paz.

La entidad aclaró que su función dentro del programa corresponde exclusivamente a la administración del componente de transferencias monetarias condicionadas.

Para validar y liquidar cada ciclo de pagos necesita las certificaciones de cumplimiento de las condicionalidades de los participantes, documentos que eran expedidos por el Ministerio de la Igualdad y Equidad.

¿Qué pasará con los próximos pagos de Jóvenes en Paz?

Prosperidad Social indicó que la entidad o las entidades que el Gobierno nacional designe para asumir las funciones del programa deberán emitir esas certificaciones. Según explicó, este requisito es indispensable para continuar con el proceso de entrega de las transferencias monetarias a los participantes.

Mientras se define esa transición institucional, Prosperidad Social señaló que continuará gestionando las transferencias correspondientes a rechazos bancarios de ciclos anteriores, siempre que los beneficiarios subsanen las situaciones que originaron dichas novedades.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la población participante y aseguró que adelantará las acciones que correspondan dentro de sus competencias para garantizar la continuidad del componente de transferencias monetarias una vez disponga de la información requerida.

Asimismo, invitó a los participantes de Jóvenes en Paz a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, donde se comunicarán oportunamente las decisiones sobre la operación del programa y la planificación de los próximos ciclos de entrega.