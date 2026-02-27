CANAL RCN
Tendencias

Video viral en TransMilenio: mujer intentó reconquistar a un joven con serenata pública

Mujer llevó parlante y peluche a TransMilenio para cantarle a su pareja: video viral.

video transmilenio mujer serenata peluche
Foto: capturas pantalla X

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
07:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que parecía un intento íntimo de reconciliación terminó convertido en uno de los clips más comentados del día en Colombia.

En una estación del sistema TransMilenio, en Bogotá, una mujer decidió cantarle públicamente a un joven, al parecer su pareja, en medio de decenas de pasajeros que esperaban su bus.

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo
RELACIONADO

Joven cantante en TransMilenio reveló cuánto dinero gana al día: más que un salario mínimo

El momento fue grabado por varios testigos y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales. En el video se observa a la mujer con micrófono en mano, acompañada de un parlante portátil y una hoja con la letra de la canción.

Incluso llevaba un peluche rosado como parte de la escena. Su interpretación, cargada de emoción, buscaba llamar la atención del joven y convencerlo de escucharla.

Sin embargo, la reacción del hombre fue completamente distinta a la esperada. Lejos de acercarse, intentó apartarse y continuar su camino.

Su expresión reflejó incomodidad y vergüenza ante la mirada de los demás usuarios del sistema de transporte, que presenciaban una situación poco habitual en un espacio público.

Video viral en TransMilenio divide opiniones en redes sociales

El clip no tardó en multiplicarse en redes sociales. En cuestión de horas acumuló miles de reproducciones y comentarios. Para algunos internautas, la escena fue motivo de humor. Otros cuestionaron la exposición pública de un asunto personal en un lugar de alto tránsito.

Entre los mensajes más replicados aparecieron frases sarcásticas sobre la afinación de la cantante y sobre el gesto de insistir en público.

También hubo quienes mostraron empatía, señalando que la mujer simplemente intentaba recuperar una relación y eligió una forma llamativa de hacerlo.

Nueva e insólita simulación de Neymar es viral: la cámara lo dejó en evidencia
RELACIONADO

Nueva e insólita simulación de Neymar es viral: la cámara lo dejó en evidencia

Más allá de las burlas o el apoyo, el episodio puso en evidencia cómo cualquier momento cotidiano puede convertirse en tendencia digital cuando alguien enciende la cámara del celular.

Serenata pública en TransMilenio

El sistema TransMilenio moviliza diariamente a miles de personas en la capital. Por eso, situaciones fuera de lo común suelen generar impacto inmediato.

Aunque no se reportaron alteraciones de orden público ni intervención de autoridades, el caso abrió una conversación sobre el uso de espacios masivos para asuntos personales.

En este caso, el intento de reconciliación se transformó en espectáculo involuntario para quienes estaban allí.

Este video logró lo que muchos contenidos buscan: captar la atención colectiva en cuestión de minutos.

Falcao García y el particular video donde los califican como un 'therian': es viral
RELACIONADO

Falcao García y el particular video donde los califican como un 'therian': es viral

En la era digital, una escena espontánea puede cruzar fronteras virtuales con rapidez. Y esta serenata en TransMilenio se convirtió, sin proponérselo, en uno de los episodios más comentados del día en redes sociales colombianas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Jhonny Rivera respondió a usuario que cuestionó la diferencia de edad con su esposa: “Es falso”

La casa de los famosos

¿Traición?: polémica decisión en La Casa de los Famosos Colombia alteró la convivencia de un grupo

Conciertos

¡Es un hecho! Nicky Jam llegará al Campín de Bogotá: fecha y más detalles del evento

Otras Noticias

Ecuador

“Los aranceles del 50% son muy graves”: Cámara Colombo Ecuatoriana alerta sobre impacto en comercio bilateral

Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, advirtió que la medida afecta gravemente la competitividad de los productos colombianos.

Hidroituango

Bajo la lupa la operación de Hidroituango por intensas lluvias: ¿Hay riesgos?

El aumento sostenido de lluvias en Antioquia llevó a la UNGRD y a EPM a evaluar la operación de Hidroituango y reforzar protocolos preventivos.

Atlético Nacional

Revelaron la causa de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional en Bogotá

México

Tras la muerte de 'El Mencho', México identifica a cuatro líderes que podrían tomar el control del CJNG

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios