La agrupación musical colombiana que le encanta a Barack Obama

“Cada año me emociona compartir mi lista de canciones de verano porque aprendo mucho de nuevos artistas gracias a vuestras respuestas”, publicó Barack Obama en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que, como ha hecho otros años, el expresidente de los Estados Unidos compartió su lista de preferencias musicales y literarias para la temporada de verano.

Lea también: La íntima conversación entre Shaira y Darío Gómez que compartió la cantante

Entre sus cantantes favoritas está la artista española Rosalía, de quien se deleita con el tema musical ‘Saoko’. En 2019 ya había dicho que le encantaba ‘Con Altura’.

Justamente Rosalía fue nominada a los MTV Video Music Awards, que se celebrarán el 28 de agosto. La catalana viajará pronto a una gira por Estados Unidos: ¿irá Obama a verla?.

Además, en su reciente publicación, Obama destaca ‘Ojitos lindos’, canción que realiza la agrupación colombiana Bomba Estéreo junto al fenómeno Bad Bunny, en el último álbum de este: ‘Un verano sin ti’.

El ex primer mandatario de Estados Unidos también resaltó a Beyoncé, con su canción ‘Break my soul’ y a Miles Davis con ‘Blue in green’, entre otros temas musicales.

Las recomendaciones literarias

En cuanto a la lista de recomendaciones literarias de Obama, quien fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos en tener Twitter y darles relevancia a las redes sociales, se destaca La noche era terciopelo, novela que fue elegida como una de las mejores del año pasado por distintos medios del mundo.

Barack Obama también resaltó a la ganadora del Pulitzer, Jennifer Egan, con su obra The candy house.

Cabe recordar que Joe Biden y Barack Obama se reunieron el pasado martes 5 de abril en la Casa Blanca, con el objetivo de recuperar la fuerza demócrata antes de las elecciones de mitad de mandato. "Bienvenido de vuelta a la Casa Blanca. Se siente como en los viejos tiempos", le dijo Biden a su antiguo jefe en la Sala Este, en la que entraron juntos en medio de una ovación del personal y los miembros del Congreso.