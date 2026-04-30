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Imputarán al general (r) Eduardo Zapateiro por acoso sexual cuando era comandante del Ejército

La Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación contra el general en retiro por presuntos hechos de asedio e intimidación sexual.

Imputarán al general (r) Eduardo Zapateiro por acoso sexual cuando era comandante del Ejército
General Eduardo Zapateiro - Foto Noticias RCN

Noticias RCN

abril 30 de 2026
10:24 a. m.
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En las últimas horas, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la presunta comisión del delito de acoso sexual.

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De acuerdo con el alto tribunal, los hechos investigados están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares.

Estas presuntas acciones habrían cometidas mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la imputación será definida por el Tribunal Superior de Bogotá.

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El presunto plan criminal del ELN para asesinar al general (r) Eduardo Zapateiro

El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro sería objetivo militar del ELN, junto al exfiscal general Francisco Barbosa y la senadora María Fernanda Cabal, según la información entregada por fuentes de inteligencia en agosto de 2023.

Se trataría de un plan que habría sido gestado por cinco cabecillas de dicha guerrilla durante una reunión en territorio venezolano en julio del mismo año.

En su momento, Zapateiro aseguró que no saldría del país.

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La carrera militar de Eduardo Zapateiro, señalado de acoso sexual

Eduardo Zapateiro, fue el hombre de confianza del expresidente Iván Duque en el Ejército Nacional. Inició su carrera militar prestando servicio.

Zapateiro tiene más de 40 años de experiencia y ha sido galardonado con la distinción de cuatro soles, que es la máxima que se puede alcanzar en esa labor.

El general retirado tiene 64 años. Nació en Cartagena y ha sido reconocido por liderar las operaciones Fénix, Elipse y Camaleón. En la primera fue abatido el cabecilla alias Raúl Reyes, de las Farc, la segunda comenzó a preparar la logística de la operación Jaque y en la tercera se rescataron cuatro militares y policías que la guerrilla tenía en cautiverio.

Cuatro años después de su salida como comandante del Ejército salieron a relucir graves denuncias de presunto acoso sexual dentro de la institución.

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