Imparable: J Balvin es el artista colombiano más escuchado en la historia de Spotify

Un nuevo logro histórico ha sido protagonizado por José Osorio, más conocido artísticamente como J Balvin, ya que el paisa ha sorprendido al hacer parte dentro del selecto grupo de los 20 artistas más escuchados en el mundo en toda la historia de Spotify.

Su amplia trayectoria lo llevó a posicionarse en el puesto número 15 y, por ahora, es el único artista colombiano que hace parte del icónico listado de cantantes que se encuentra siendo encabezado por Taylor Swift.

Artistas más escuchados en Spotify

Spotify se ha consagrado como una de las plataformas de streaming musical más populares en el mundo entero que ofrece un acceso instantáneo a millones de canciones, podcast, entre otros productos multiplataforma. Según sus cifras, actualmente poseen un total de 751 millones de usuarios con 290 millones de suscriptores en 184 mercados.

Por esto, para su celebración de los 20 años, Spotify reveló, por primera vez en la historia, algunas de las categorías más importantes dentro de las que se incluyó el listado de los 20 artistas más escuchados en toda la historia de la plataforma.

En el primer puesto se encuentra Taylor Swift, seguida por Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem, Kanye West, Travis Scott, BTS, Post Malone, Bruno Mars, J Balvin, Rihanna, Coldplay, Kendrick Lamar, Future y Juice WRLD.

Dentro del listado también se destacaron otras categorías como los álbumes más reproducidos de todos los tiempos en el que Bad Bunny se llevó al primer puesto por su disco ‘Un verano sin ti’, las canciones más reproducidas que coronó a The Weekend por ‘Blinding Lights’ y los podcasts con la mayor cantidad de streams.

Por supuesto, la reacción por parte del antioqueño no se hizo esperar ya que compartió el gran logro, en las historias de su cuenta en Instagram, al exaltar el poder latino y colombiano de la música ante el mundo.

J Balvin hace historia junto a Karol G

Por otro lado, el antioqueño hizo historia una vez más junto a Karol G, en la edición del Coachella 2026, al ser invitado de la mujer junto a su colega Ryan Castro. El intérprete de ‘Ginza’ sorprendió al arribar al escenario con un sombrero vaquero y una chaqueta con un novedoso diseño de Kiko Báez confeccionado exclusivamente para el paisa.