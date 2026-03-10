¿A qué edad se considera viejo un perro o un gato? Veterinarios lo explican

La pregunta sobre a qué edad un gato o un perro se consideran viejos es frecuente entre quienes conviven con mascotas. Aunque muchos creen que existe una cifra exacta, los veterinarios coinciden en que la respuesta depende de factores como el tamaño, la raza y la esperanza de vida del animal.

Sin embargo, investigaciones científicas y asociaciones veterinarias sí han establecido rangos que ayudan a identificar cuándo una mascota entra en la etapa de vejez.

Según la American Veterinary Medical Association y otras organizaciones veterinarias internacionales, los animales domésticos suelen ser considerados “viejos” cuando alcanzan el último 25 % de su expectativa de vida, etapa en la que comienzan a aparecer cambios fisiológicos y mayores necesidades de salud.

Aunque esto varía entre especies y razas, existen edades aproximadas que permiten a los dueños anticiparse a los cuidados propios del envejecimiento.

¿A qué edad un perro se considera viejo?

En el caso de los perros, no existe una edad única para todos. La razón es que las razas grandes envejecen más rápido que las pequeñas.

De acuerdo con estudios veterinarios y guías clínicas, la mayoría de los perros se consideran senior alrededor de los 7 u 8 años, aunque esta cifra puede variar según su tamaño.

Los expertos suelen dividir la edad senior de los perros de la siguiente manera:

Perros grandes o gigantes: pueden considerarse mayores desde los 5 o 6 años.

Perros medianos: suelen entrar en la etapa senior entre los 7 y 9 años.

Perros pequeños: en muchos casos no se consideran viejos hasta los 10 o 12 años, porque su esperanza de vida es mayor.

Investigaciones publicadas en revistas de veterinaria también muestran que la edad avanzada se relaciona con problemas de salud comunes en los perros mayores, como sobrepeso, trastornos musculoesqueléticos o enfermedades dentales.

Por esa razón, especialistas recomiendan que a partir de los siete años se realicen chequeos veterinarios más frecuentes, ajustes en la dieta y cambios en el nivel de ejercicio.

¿A qué edad un gato se considera viejo?

En el caso de los gatos, el proceso de envejecimiento suele ser más gradual. De acuerdo con asociaciones veterinarias y estudios sobre nutrición felina, los gatos suelen considerarse senior entre los 8 y 10 años, aunque algunos expertos sitúan esta etapa a partir de los 10 años.

Algunas clasificaciones utilizadas en medicina veterinaria dividen la vida de los gatos en varias etapas:

Madurez o edad media: entre los 7 y 10 años.

Senior: entre 11 y 14 años.

Geriátrico: desde los 15 años en adelante.

Durante estas etapas es común que aparezcan cambios en la movilidad, el metabolismo o el comportamiento. También pueden presentarse enfermedades crónicas como insuficiencia renal o problemas articulares, lo que hace fundamental el seguimiento veterinario.

De esta manera, aunque cada mascota envejece de forma distinta, los especialistas coinciden en que a partir de los 7 u 8 años es recomendable comenzar a considerar a perros y gatos como animales mayores y adaptar su alimentación, actividad física y controles médicos para garantizar una buena calidad de vida.

Con cuidados adecuados, muchos animales pueden vivir más de 15 años, manteniendo bienestar y actividad durante gran parte de su vejez.