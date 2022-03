Conozca al bebé que sufre del síndrome de cabello impeinable y enternece las redes sociales

Locklan Samples, el bebé que sufre de este raro síndrome, tiene ojos azules, un rostro angelical y una indomable melena rubia albina que ha causado sensación y miles de reacciones en redes sociales. Este padecimiento es reconocido por otras 100 familias.

El pequeño Locklan ha sido apodado como “Pelusa de durazno”.

“̈La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”, indicó a un familiar de Locklan.

Este síndrome se caracteriza por la fragilidad en el cabello, siendo fácil de romper y difícil de cepillar, pero pese a esta rara condición, el bebé nunca pasa desapercibido, pues la ternura de su rostro resalta como su impeinable cabello.

La madre del bebé impeinable, describió cómo es el cabello de su bebé: “apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.

Locklan, el bebé “Pelusa de durazno”, se ha robado las miradas de miles de internautas que han visto sus videos y fotografías en las redes sociales de sus padres. La ternura de su rostro y la forma de su cabello ha causado tal sensación que su imagen se ha vuelto viral.

