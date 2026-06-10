El auge de la moderación: la revolución de las bebidas 0.0

En Colombia, la tendencia de la moderación cobra fuerza entre los consumidores. La decisión ya no es beber o abstenerse, sino alternar según la ocasión. Descubra cómo el mercado responde a este cambio con innovadoras opciones listas para tomar que conservan todo el sabor y el ritual tradicional.

La tendencia de la moderación y las bebidas sin alcohol en Colombia

La relación de los colombianos con la coctelería está atravesando una transformación significativa, donde la moderación gana cada vez más espacio. Investigaciones recientes del mercado revelan que los consumidores ahora prefieren alternar entre opciones con y sin alcohol dependiendo de la ocasión.

De hecho, datos de IWSR confirman que el 82 % de las personas que consumen productos sin alcohol en Colombia también ingieren bebidas alcohólicas. Este comportamiento demuestra que el público no busca una sustitución total, sino una ampliación de sus alternativas de consumo. Este fenómeno es respaldado por Euromonitor, firma que reporta un panorama revelador sobre la industria:

El volumen total de bebidas alcohólicas en Colombia aumentó apenas un 1 % en 2025, llegando a 3.200 millones de litros.

Existe una mayor demanda por parte de los adultos jóvenes hacia la moderación.

Los consumidores buscan alternativas asociadas al bienestar y a la experimentación con nuevos sabores.

MIL976 0.0: la nueva apuesta de Dislicores por los cócteles sin alcohol

Para responder a este escenario de consumo flexible, Dislicores ha decidido ampliar su participación en el mercado con el lanzamiento de MIL976 0.0. Se trata de una novedosa línea de bebidas compuesta por cuatro perfiles aromáticos inspirados en cócteles mundiales reconocidos: Margarita, Mojito, Paloma y Gin Tonic.

Cortesía: Diageo

Manuela Álzate, Gerente de Marca, explica que hoy en día existe una relación mucho más flexible con el consumo. Según la experta, elegir una opción 0.0 ya no es una decisión absoluta de dejar de beber, sino que depende directamente del momento, del contexto social y de las responsabilidades posteriores de cada consumidor adulto.

Sabor y ritual: el reto de la coctelería lista para tomar

La coctelería va mucho más allá del nivel de alcohol; involucra el sabor, la compañía, la forma de servirlo y el ritual de la experiencia. Para lograr este nivel de calidad, el desarrollo de la nueva línea MIL976 0.0 tomó alrededor de tres años. La compañía inició en 2024 con la referencia Gin & Tonic y en 2025 desarrolló el Margarita, Paloma y Mojito. Para la creación de estas bebidas, se utilizó tecnología de sabor, botánicos y fruta real, logrando perfiles sensoriales auténticos sin alcohol.

Cortesía: Diageo

Para comprobar el éxito de la fórmula, la compañía realizó una prueba con 70 participantes. Durante la experiencia:

Las bebidas se sirvieron de forma tradicional, utilizando copas, vasos, hielo y garnish (decoraciones).

Los participantes no sabían inicialmente que estaban consumiendo productos 0.0.

Los resultados arrojaron que solo una minoría logró identificar espontáneamente la ausencia de alcohol en su cóctel.

Actualmente, las cuatro referencias se comercializan en un formato listo para tomar de 310 ml y están disponibles en almacenes Éxito, Carulla y Dislicores Store.

El futuro del consumo: flexibilidad y bienestar para los adultos

La tendencia de las bebidas de baja o nula graduación alcohólica no es exclusiva de Colombia. Euromonitor proyectó un crecimiento anual compuesto cercano al 11 % entre 2023 y 2028 para el segmento de cerveza non/low alcohol a nivel de América Latina. Aunque esta cifra refleja el sector cervecero, funciona como un claro indicador del terreno que están ganando las alternativas 0.0 en toda la región.

La propuesta de MIL976 0.0 no pretende reemplazar a las bebidas tradicionales, sino brindar la libertad de elegir sin sacrificar la experiencia de compartir, el brindis o la conversación.