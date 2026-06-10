Invima prohíbe la venta de popular crema facial en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria 326-2026, con fecha del 5 de octubre de 2026, por la comercialización ilegal de un producto promocionado como crema hidratante para el cuidado de la piel que no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ni registro sanitario.

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La alerta fue emitida a partir de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria. Según el Invima, el producto de marca 'Nida' fue identificado en comercialización a través de páginas web y redes sociales.

¿Por qué el Invima alerta sobre Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream?

El principal motivo de la alerta es la ausencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). De acuerdo con la información suministrada por el Invima, los cosméticos que no cuentan con esta notificación no ofrecen garantías sobre aspectos como su calidad, seguridad y eficacia, además del cumplimiento de los requisitos relacionados con composición, origen, fabricación, almacenamiento y calidad.

FOTO: Invima

El Invima también advierte que, en este caso, se desconoce la cadena de comercialización del producto. Por esta razón, tampoco existe información que permita establecer su trazabilidad o verificar las condiciones en las que fue almacenado y transportado antes de llegar a los consumidores.

¿Qué deben hacer quienes tengan esta crema en Colombia?

El Invima recomienda a los consumidores no comprar productos cosméticos que no cuenten con registro sanitario o Notificación Sanitaria Obligatoria, debido al riesgo que pueden representar para la salud. La entidad señala además que este tipo de productos fraudulentos puede comercializarse mediante sitios web y otros canales.

En caso de estar utilizando Youthful Formula Ultimate Moisturizing Cream de la marca Nida, la recomendación del Invima es suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud. Asimismo, los consumidores pueden denunciar ante la entidad los lugares o personas que distribuyan o comercialicen el producto.

Para comprobar si un cosmético cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria, el Invima indica que los ciudadanos pueden realizar la consulta en su página web, en la sección Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario.

Por su parte, los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de distribuir o vender el producto identificado en la alerta. El incumplimiento puede dar lugar a medidas sanitarias de seguridad y a los procesos sancionatorios correspondientes.