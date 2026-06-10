Detienen en México a líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Las autoridades mexicanas anunciaron este martes la captura de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado de ocupar un lugar relevante dentro de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México y señalada por Estados Unidos de participar en el tráfico de fentanilo.

Cayó líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación

La detención fue informada por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, quien señaló que Cazarín Molina tenía bajo su responsabilidad las operaciones del grupo criminal en varios estados del sur del país.

De acuerdo con el funcionario, alias El Tanque también pertenecía al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, fundador del CJNG.

El grupo criminal es conocido por sus acciones violentas y por los ataques perpetrados contra integrantes de las fuerzas de seguridad. En febrero de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump incluyó al CJNG en la categoría de “organización terrorista extranjera”.

Información compartida con la DEA

La captura de Cazarín Molina también contó con cooperación de autoridades estadounidenses. Harfuch explicó que, debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado al presunto líder criminal en 2024, durante el operativo se produjo un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La captura se produce en un momento en el que México ha intensificado sus operaciones contra diferentes organizaciones criminales, en medio de la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump para que el país aumente sus acciones contra los cárteles.

El mandatario estadounidense ha sostenido que estas organizaciones tienen un amplio control sobre distintas zonas de México y ha amenazado con tomar medidas por cuenta propia contra los grupos dedicados al narcotráfico.

Señalado por ataque contra un helicóptero militar

Las autoridades mexicanas también relacionan a Cazarín Molina con uno de los episodios más graves protagonizados por el CJNG contra las fuerzas de seguridad.

Según García Harfuch, alias El Tanque estuvo vinculado con el ataque perpetrado en 2015 contra un helicóptero militar, una acción que habría tenido como objetivo impedir la captura de ‘El Mencho’. El hecho dejó 20 policías y nueve soldados muertos.

La organización criminal ha continuado siendo señalada por diferentes hechos violentos en México. Entre los casos más recientes mencionados por las autoridades se encuentra la explosión de un vehículo cargado con explosivos en el centro del país a finales de agosto, así como el asesinato de un reconocido alcalde ocurrido en noviembre de 2025.