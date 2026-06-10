Jay Wheeler en Bogotá 2027: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto

Jay Wheeler confirmó su regreso a Colombia, esta vez para protagonizar su primer concierto en solitario en el país.

El cantante puertorriqueño llegará a Bogotá con el LVF World Tour, espectáculo con el que presenta una nueva etapa de su carrera y que tendrá como protagonista su álbum La Voz Favorita.

La presentación está programada para el 3 de julio de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá. Allí, el artista llevará un repertorio que combinará sus nuevos lanzamientos con canciones que han marcado su trayectoria, entre ellas “La Curiosidad”, “Dícelo” y “De Lejitos”.

¿Cuándo salen a la venta las boletas para Jay Wheeler en Bogotá?

Las entradas para el concierto de Jay Wheeler estarán disponibles para el público general desde el viernes 9 de octubre, a partir de las 11:00 a. m., a través de Tuboleta.com.

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La presentación será especialmente significativa para los seguidores colombianos del artista, pues será la primera vez que Wheeler tenga un espectáculo en solitario en el país.

El puertorriqueño mantiene, además, una relación musical cercana con Colombia. En 2024 colaboró con Greeicy en “¿Qué Te Pasó?” y posteriormente trabajó junto al colombiano Maisak en “Casi Algo”.

Jay Wheeler presentará ‘La Voz Favorita’ en Colombia

El LVF World Tour está ligado a La Voz Favorita, álbum presentado por Wheeler en 2026. El proyecto explora con mayor profundidad sonidos del trap, aunque conserva elementos del R&B y las baladas románticas que han caracterizado su propuesta.

Uno de sus temas destacados es “De Lejitos”, canción que debutó en el Top 3 global de YouTube y, según las cifras divulgadas por su equipo, alcanzó más de 1,5 millones de reproducciones en Spotify durante sus primeras 24 horas.

Wheeler llegará a Bogotá después de varios años recorriendo escenarios internacionales. Su TRAPPii Tour de 2024 reunió a más de 75.000 asistentes, mientras sus presentaciones posteriores lo llevaron por Estados Unidos, América Latina y España.

Ahora, el cantante prepara su encuentro con el público colombiano en una noche dedicada tanto a La Voz Favorita como a los éxitos que impulsaron su carrera en la música urbana.