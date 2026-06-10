Reintegro en la cocina de MasterChef Celebrity: ¿quiénes son los candidatos?

Un giro inesperado se dará próximamente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya que, por primera vez en la temporada, los jueces sorprendieron con la novedad de que se iba a realizar un reintegro en la competencia.

La noticia se generó en el marco de la más reciente eliminación en la que Marta Restrepo se convirtió en la nueva eliminada de la competencia por haber presentado un arroz con camarones que tuvo puntos negativos en su salsa.

¿Quiénes se reintegrarán a MasterChef Celebrity?

De acuerdo con el más reciente adelanto de la competencia, durante el capítulo de este 6 de octubre, siete cocineros eliminados volverán a encender los fogones de la cocina para intentar convencer a los jueces y reintegrarse al juego.

Los cocineros que se enfrentarán nuevamente son: Luisa, Tavo, Virginia, Milena, Sebastián Vega, Iván Marín y Diana Mina. Sin embargo, las reacciones entre los demás cocineros no se han hecho esperar ya que varios de estos afirmaron encontrarse inconformes con que uno de los eliminados vuelva a tomar partido en la competencia.

Aunque por ahora se desconocen detalles del reto que estas celebridades enfrentarán para volver a pertenecer a la competencia, los chefs manifestaron su gran entusiasmo por volver a recibir a uno de los participantes eliminados en el juego.

¿Qué pasó con Pautips en MasterChef?

La ausencia de Pautips en los retos más recientes ya han generado amplios cuestionamientos entre los participantes, quienes cuestionaron el rumbo que la participación de la mujer tendrá cuando esta regrese.

Aunque no se conocen los detalles de su ausencia, Claudia Bahamón dio a conocer que la mujer no tendrá la oportunidad de salvarse, en caso de que regrese, y va a ir directamente al reto de eliminación.

¿Cómo fue la eliminación de Marta Restrepo?

Por otro lado, los participantes vivieron una prueba de eliminación nunca antes vista en la competencia ya que, por primera vez en el juego, los cuatro cocineros en riesgo tuvieron que atravesar por dos momentos del reto para poder salvarse.

Durante el primer tiempo, los participantes tuvieron que cocinar un salmón con cocción perfecta en tan solo 10 minutos. Pese a que los jueces ofrecieron una explicación detallada de lo que se tenía que presentar, Luciano D’Alessandro fue el jugador que lo presentó de manera perfecta. Por esto, el actor logró salvarse y subió al balcón.

La segunda etapa del reto enfrentó a Marta, Verónica y Mariana, quienes debían presentar un plato completo en donde se exaltaran los camarones. La decisión final se debatió entre Verónica y Marta ya que ambas cometieron diversas imprecisiones con su preparación.

Finalmente, fue Marta la participante que terminó saliendo para siempre del juego. Cabe recalcar que la mujer no hace parte del grupo de los cocineros que buscan volver a la competencia.