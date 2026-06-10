¿Perdería los puntos? Santa Fe jugó con cuatro extranjeros vs. Medellín

El lunes 5 de octubre, por la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II, Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Itagüí; el partido finalizaría con victoria visitante por la mínima diferencia (1-0) y consolidó a los 'cardenales' en el grupo de los 8 clasificados, mientras el 'DIM' permanece en el selecto grupo, pero con un calendario muy exigente por delante.

Uno de los lunares de la jornada fue la agresión que sufrió el jugador de Santa Fe, Daniel Torres, por parte de un hincha de Medellín que se ubicaba en la tribuna occidental y que le provocó un sangrado en su rostro, muy cerca de uno de sus ojos; todavía no se han hecho oficiales las sanciones que podría recibir el club local y si existe la posibilidad de que se le dé el partido ganado por 3-0 a Santa Fe, como ya ha ocurrido en otras oportunidades.

Santa Fe jugó con cuatro extranjeros: esto dice la regla

Una vez finalizado el partido, hinchas de Medellín y seguidores en general del fútbol colombiano notaron que durante el juego los 'cardenales' habían alineado a cuatro jugadores extranjeros e iniciaron a preguntar si eso estaba permitido y si Medellín podría demandar el partido.

A los 67 minutos, el argentino Maximiliano Lovera ingresó al terreno de juego en reemplazo de Alexis Zapata y se unió a Emmanuel Olivera, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos como los extranjeros presentes en la nómina del 'león'.

En diciembre de 2025, la Dimayor modificó la regla que le impedía a los clubes alinear a más de tres jugadores extranjeros durante un partido y aumentó a cuatro la cantidad de futbolistas que no sean colombianos que pueden jugar al mismo tiempo. De este modo, Independiente Santa Fe no incurrió en la violación de alguna regla y el resultado final del partido no se verá modificado, al menos, por cuestiones reglamentarias. Resta esperar si Santa Fe presentará alguna denuncia por la agresión a Daniel Torres o si la Dimayor tomará medidas inmediatas sobre este episodio.

Se conocieron videos del presunto agresor de Daniel Torres

Horas después de que acabara el partido en Itagüí, empezaron a circular videos en redes sociales desde diferentes ángulos de la agresión con una moneda al jugador de Santa Fe, Daniel Torres, y en el que se puede observar quién fue el que lanzó la moneda que impactó en su rostro.

Usuarios, periodistas e hinchas en general exigen que la Dimayor y las autoridades correspondientes actúen lo más pronto posible para identificar al agresor y prohibirle la entrada de por vida a cualquier estadio en el país.