CANAL RCN
Deportes

¿Perdería los puntos? Santa Fe jugó con cuatro extranjeros vs. Medellín

Los 'cardenales' jugaron con cuatro jugadores extranjeros durante casi 10 minutos del encuentro que finalizarían ganando por 1-0.

Santa Fe jugó con 4 extranjeros vs. DIM.
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
04:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 5 de octubre, por la fecha 13 de la Liga Betplay 2026-II, Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Itagüí; el partido finalizaría con victoria visitante por la mínima diferencia (1-0) y consolidó a los 'cardenales' en el grupo de los 8 clasificados, mientras el 'DIM' permanece en el selecto grupo, pero con un calendario muy exigente por delante.

Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"
RELACIONADO

Daniel Torres habló tras agresión en partido ante Medellín: "Fui muy ingenuo"

Uno de los lunares de la jornada fue la agresión que sufrió el jugador de Santa Fe, Daniel Torres, por parte de un hincha de Medellín que se ubicaba en la tribuna occidental y que le provocó un sangrado en su rostro, muy cerca de uno de sus ojos; todavía no se han hecho oficiales las sanciones que podría recibir el club local y si existe la posibilidad de que se le dé el partido ganado por 3-0 a Santa Fe, como ya ha ocurrido en otras oportunidades.

Santa Fe jugó con cuatro extranjeros: esto dice la regla

Una vez finalizado el partido, hinchas de Medellín y seguidores en general del fútbol colombiano notaron que durante el juego los 'cardenales' habían alineado a cuatro jugadores extranjeros e iniciaron a preguntar si eso estaba permitido y si Medellín podría demandar el partido.

A los 67 minutos, el argentino Maximiliano Lovera ingresó al terreno de juego en reemplazo de Alexis Zapata y se unió a Emmanuel Olivera, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos como los extranjeros presentes en la nómina del 'león'.

En diciembre de 2025, la Dimayor modificó la regla que le impedía a los clubes alinear a más de tres jugadores extranjeros durante un partido y aumentó a cuatro la cantidad de futbolistas que no sean colombianos que pueden jugar al mismo tiempo. De este modo, Independiente Santa Fe no incurrió en la violación de alguna regla y el resultado final del partido no se verá modificado, al menos, por cuestiones reglamentarias. Resta esperar si Santa Fe presentará alguna denuncia por la agresión a Daniel Torres o si la Dimayor tomará medidas inmediatas sobre este episodio.

Video exacto de la agresión a Daniel Torres: hinchas quedaron captados
RELACIONADO

Video exacto de la agresión a Daniel Torres: hinchas quedaron captados

Se conocieron videos del presunto agresor de Daniel Torres

Horas después de que acabara el partido en Itagüí, empezaron a circular videos en redes sociales desde diferentes ángulos de la agresión con una moneda al jugador de Santa Fe, Daniel Torres, y en el que se puede observar quién fue el que lanzó la moneda que impactó en su rostro.

Usuarios, periodistas e hinchas en general exigen que la Dimayor y las autoridades correspondientes actúen lo más pronto posible para identificar al agresor y prohibirle la entrada de por vida a cualquier estadio en el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

🔴 Colombia vs. Perú EN VIVO🔴 Vea gratis y en directo el último partido de la fecha FIFA

Independiente Medellín

Video exacto de la agresión a Daniel Torres: hinchas quedaron captados

Lionel Messi

Despedida de Messi de la selección Argentina: llegada de hinchas al Monumental EN VIVO 🔴

Otras Noticias

Artistas

Jay Wheeler en Bogotá 2027: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto

Jay Wheeler llegará a Bogotá con su LVF World Tour en 2027. Revise la fecha del concierto, el lugar y cuándo comienza la venta de boletas.

México

Detienen en México a líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación

De acuerdo con información de las autoridades, el capturado también pertenecía al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, fundador del CJNG.

Inpec

Olmedo López y Sneyder Pinilla irán a la cárcel La Picota por orden del INPEC

Dólar

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre

Invima

Invima prohíbe la venta de popular crema facial en Colombia