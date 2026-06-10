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Olmedo López y Sneyder Pinilla irán a la cárcel La Picota por orden del INPEC

Ambos serán trasladados a este centro penitenciario en Bogotá por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
03:38 p. m.
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ordenó este marte el traslado de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez a la Penitenciaría de Alta y Media Seguridad de Bogotá, conocida como La Picota.

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La decisión quedó consignada en una resolución y se adoptó por razones de seguridad penitenciaria, según el documento expedido por la entidad.

Ambos exfuncionarios son procesados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salió a la luz durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Traslado desde instalaciones militares

De acuerdo con la resolución, Olmedo López, quien figura como sindicado, será trasladado desde el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad para Miembros de la Fuerza Pública (Cantón Caldas), mientras que Sneyder Pinilla, condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión, será movido desde el centro de reclusión ubicado en la Escuela de Artillería. Ambos tendrán como destino el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, La Picota.

La resolución también ordena el traslado de otras dos personas privadas de la libertad y señala que los procedimientos deberán ejecutarse bajo "rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad" para garantizar la integridad de los internos y evitar eventuales fugas, rescates o alteraciones del orden.

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Medida sustentada en razones de seguridad

El INPEC explicó que la decisión se tomó tras una solicitud de la Dirección de Custodia y Vigilancia de la entidad, que recomendó el traslado de varios internos hacia establecimientos que ofrezcan mayores condiciones de seguridad, de acuerdo con su caracterización y la conducta punible atribuida.

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Según el acto administrativo, las autoridades penitenciarias y la fuerza pública coordinarán el operativo de traslado hacia La Picota, mientras que los directivos de los establecimientos involucrados deberán informar de manera inmediata a las autoridades judiciales competentes sobre el cambio de lugar de reclusión de los internos.

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