El efecto BTS en Bogotá: revelan la millonaria cifra que movieron sus conciertos

Los conciertos de BTS en Bogotá provocaron un impacto que se extendió más allá del estadio El Campín. Las presentaciones del World Tour ARIRANG de viernes 2 y sábado 3 de octubre, movilizaron viajes, alojamiento, alimentación, transporte y compras durante los días del evento.

Antes de los conciertos, el Observatorio de Turismo de Bogotá había estimado que el gasto asociado a los asistentes superaría los $99 mil millones en la economía de la ciudad.

Las dos fechas tuvieron la boletería agotada y contaron con un aforo superior a 53.000 personas por noche. El precio promedio de una entrada, incluido el cargo por servicio, superaba los $768.000 y el 42,7 % de las boletas tenía un precio superior a $1 millón.

¿Cuánto dinero se estimó que dejaron los conciertos de BTS en Bogotá?

La mayor parte del impacto económico proyectado correspondía al gasto en alimentos y bebidas, con $39.108 millones. El alojamiento representaba otros $29.384 millones, mientras que el transporte interno alcanzaba $17.557 millones y las compras y recuerdos sumaban $12.976 millones.

Estas cifras corresponden a la estimación elaborada por el Observatorio de Turismo de Bogotá para medir el posible aporte económico del evento.

El impacto también estuvo relacionado con la llegada de visitantes desde otras ciudades y países. Según el perfil del evento, el 25 % de los asistentes correspondía a visitantes provenientes de otras ciudades de Colombia, mientras que una parte significativa de las entradas fue adquirida desde el exterior.

El 18,4 % de las compras de boletas se realizó desde fuera de Colombia, porcentaje que equivalía al doble del promedio registrado para conciertos en el país. Ecuador, México y Venezuela concentraron más de la mitad de las compras internacionales.

¿Cuántos visitantes llegaron a Bogotá por los conciertos de BTS?

El comportamiento de las reservas aéreas también mostró un aumento asociado con las fechas del evento. Para el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, las reservas de vuelos hacia Bogotá crecieron 46,6 % frente a las mismas fechas de 2025.

El mercado nacional registró un crecimiento de 59,3 %, mientras que las reservas internacionales aumentaron 39,5 %. Entre los viajeros nacionales, el 62,1 % tenía previsto permanecer tres días o menos en Bogotá y la estadía promedio calculada era de cuatro días.

Los datos mostraron así que BTS no solo convocó público para las dos jornadas en El Campín, sino que generó un movimiento asociado al turismo antes y durante el fin de semana de los conciertos. Ecuador, México y Venezuela fueron algunos de los mercados con mayor presencia entre los compradores internacionales.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.