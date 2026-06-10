Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre

El dólar en Colombia cambió de rumbo este martes 6 de octubre y terminó la jornada con una ligera subida. La moneda estadounidense volvió a ubicarse por encima de los $3.200 y cerró, además, sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

El comportamiento se produjo después de varias jornadas marcadas por descensos en la cotización de la divisa, que continúa en niveles considerablemente inferiores a los registrados al comienzo de 2026.

¿A cómo cerró el dólar hoy 6 de octubre en Colombia?

La divisa estadounidense cerró con una cotización de $3.215,92, lo que representa una diferencia de $6,14 por encima de la TRM, establecida para este martes en $3.209,78.

Durante las negociaciones, el dólar mostró movimientos importantes. Alcanzó un precio mínimo de $3.172 y llegó hasta un máximo de $3.244.

La jornada registró un total de 1.793 transacciones, reflejando las variaciones que tuvo la moneda durante el día antes de terminar nuevamente por encima de la barrera de los $3.200.

Aunque el cierre representó un repunte frente a la referencia oficial, la TRM vigente este martes cayó $63,71 frente al día anterior, equivalente a una disminución del 1,95 %.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante 2026?

La cotización actual muestra una diferencia importante frente a los valores observados meses atrás. La TRM del 6 de octubre se encuentra $547,30 por debajo del nivel registrado al comenzar 2026, una caída del 14,57%.

La diferencia es todavía mayor al realizar la comparación anual. Frente al mismo día de 2025, el dólar registra una reducción del 17,15 %, equivalente a $664,40.

En contraste, frente al 6 de septiembre, la moneda estadounidense presenta un incremento del 2,68 %, es decir, cerca de $83,70.

Así, pese al repunte registrado durante la jornada de este martes, el dólar continúa mostrando una reducción significativa tanto frente al inicio del año como en la comparación con octubre de 2025.