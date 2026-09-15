El gesto de Beéle con fundación de animales en San Andrés que ha conmovido en redes

Un nuevo gesto por parte del cantante Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, ha sido exaltado por cientos de internautas. El hombre no solo ha sido reconocido por su música y éxitos dentro de la industria ya que también ha logrado sobresalir por su amor y empatía con los animales.

No es la primera vez que el hombre está involucrado en ayudas a fundaciones o refugios ya que incluso ha hecho parte de campañas contra el maltrato animal y se ha declarado abiertamente en contra del uso de pólvora.

Ahora, ha sido reconocido por su gesto con una fundación en San Andrés en donde, según rescatistas de la isla, el maltrato animal se ha convertido en una problemática desbordante.

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¿Qué hizo Beéle por los animales en San Andrés?

Según dio a conocer el refugio de Kellan, reconocido en la isla por albergar a decenas de animales maltratados o abandonados, el artista ha llegado en varias ocasiones para atender algunas de las solicitudes que suelen presentarse a diario en el lugar.

Ante el aumento de animales maltratados, abandonados, entre otras acciones vandálicas que han impactado negativamente al refugio Kellan, ahora Beéle llegó a la isla para apoyar con una necesidad específica de la fundación.

Según la cuenta oficial de Kellan, el artista hizo posible el cambio de todas las puertas del lugar en donde se encuentran los perros, gatos y caballos rescatados. Según Kella, sus animales se encontraban en riesgo de escapar ante el mal estado que tenían todas las puertas al estar expuestas al sol, la sal, la arena y las lluvias.

“Gracias, @beele por mirar hacia este rinconcito de San Andrés. Gracias por no olvidarnos, gracias por acordarte de quienes no pueden pedir ayuda con palabras, gracias por venir a visitarlos cada vez que estás en la isla y por demostrar que la verdadera grandeza también está en los actos de amor”, aseguró el refugio en su Instagram.

Reacciones al gesto de Beéle con la fundación

Por supuesto, el hecho ha generado amplias ovaciones al cantante ya que esta no sería la primera vez que el artista llega a la isla para ayudar al refugio de Kellan.

“Personas como tú nos recuerdan que, aun en medio de las dificultades, todavía hay personas con un corazón enorme dispuestas a ayudar. Dios te bendiga siempre, mi hijo. Gracias por querer a nuestros animalitos y por ser parte de esta familia llamada Refugio Kellan”, añadió la fundación.

Así mismo, decenas de usuarios celebraron el gesto del barranquillero al exaltar su entrega “desinteresada” hacia los seres más vulnerables.