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Video revela posible trampa para robar a motociclistas en el sur de Bogotá

Un video, captado por un usuario, deja ver lo que sería una supuesta pelea callejera que usarían como estrategia para robar a los transeúntes.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
08:39 a. m.
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Un video captado por un motociclista en el sur de Bogotá ha encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad en la capital.

Lo que inicialmente parece ser una simple pelea callejera podría, en realidad, tratarse de una estrategia delictiva diseñada para engañar a usuarios desprevenidos y robarlos.

Fingen pelea para robar a los usuarios

El video muestra a un grupo de hombres atacando a otro sujeto que se desplazaba en una patineta. La violenta escena ocurre a plena luz del día y en presencia de numerosos testigos, incluidos conductores y peatones.

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A pesar de la violencia del ataque, lo que sobresale es la actitud de algunos de los agresores, quienes parecen querer involucrar a los espectadores en el conflicto.

Los atacantes son observados conversando con los motociclistas que se detienen a ver la escena, instándolos a quedarse y ayudarlos. Uno de los hombres incluso intenta lo que parece ser un robo, dirigiéndose a un motociclista desprevenido.

Este hecho ha llevado a las autoridades a considerar la hipótesis de que este ataque podría ser un engaño premeditado, destinado a atraer a ciudadanos curiosos y convertirlos en nuevas víctimas de robo.

La Policía Metropolitana de Bogotá está trabajando arduamente para identificar a los individuos que aparecen en el video. Además, esclarecer el desenlace de la supuesta agresión para comprender todo el contexto detrás de la confrontación.

Actualmente, las fuerzas de seguridad están revisando detenidamente la zona donde ocurrió el incidente con el fin de advertir a los habitantes locales sobre la posible modalidad delictiva.

La rápida difusión del video ha puesto a las autoridades y a los ciudadanos en alerta máxima. También se advirtió a la ciudadanía estar atentos al modus operandi de los presuntos ladrones y alertar inmediatamente cualquier situación sospechosa.

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