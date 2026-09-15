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Dólar en Colombia hoy abrió a la baja y este es su precio este 15 de septiembre de 2026

Dólar hoy en Colombia: la divisa abrió por debajo de los $3.100 este 15 de septiembre. Conozca su precio y cómo se compara con la TRM.

Dólar sorprende en Colombia y cierra por debajo de los $3.100: así terminó este 9 de septiembre
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 15 de 2026
08:51 a. m.
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El dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 15 de septiembre de 2026 con una cotización inferior a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día, en medio de una sesión con movimientos moderados en el mercado cambiario.

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La divisa abrió en $3.098,30, es decir, $11 por debajo de la TRM, que para este martes se ubicó en $3.109,30. Durante las primeras horas de negociación, el dólar llegó a un mínimo de $3.094 y alcanzó un máximo de $3.100.

De acuerdo con los datos de la jornada, hasta ese momento se habían realizado 36 transacciones por un monto de US$15 millones.

¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia?

La TRM establecida para este martes 15 de septiembre es de $3.109,30, valor que representa un incremento de $37,03 frente a la jornada anterior. Esto equivale a una variación positiva del 1,21%.

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Sin embargo, el comportamiento del dólar en Colombia muestra una tendencia diferente cuando se amplía el periodo de comparación. Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa registra una disminución del 0,54 %, equivalente a $16,78.

En comparación con hace un mes, la TRM también presenta una reducción de 0,62 %, unos $19,35.

Dólar mantiene una fuerte caída en el año

Uno de los datos que más llama la atención es el comportamiento de la moneda estadounidense durante 2026. Frente al comienzo del año, la TRM ha disminuido 17,24 %, una reducción de $647,78.

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La diferencia es todavía más amplia al comparar el valor actual con el registrado hace un año. En ese periodo, el dólar ha caído 20,4 %, equivalente a $796,94.

Así, aunque el dólar abrió este martes por debajo de la TRM, el mercado sigue atento a los movimientos que pueda presentar la divisa durante el resto de la jornada.

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