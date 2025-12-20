Tradiciones navideñas que están desapareciendo en Colombia: ¿Por qué?

En Colombia, la Navidad es una época cargada de simbolismos culturales y expresiones colectivas que han acompañado a generaciones enteras.

No obstante, en medio de la aceleración del ritmo de vida, la globalización y los cambios en hábitos sociales, algunas de estas tradiciones navideñas están perdiendo su fuerza y presencia en la cotidianidad, lo que podría tener consecuencias emocionales y comunitarias profundas.

Especialistas en salud mental y cultura advierten que la desaparición de rituales compartidos puede disminuir el sentido de pertenencia y el bienestar emocional durante las fiestas decembrinas.

Una de las tradiciones más emblemáticas y arraigadas, la novena de aguinaldos, enfrenta una reducción de participación en varios hogares.

Esta costumbre religiosa y social realizada entre el 16 y el 24 de diciembre y que combina rezos, villancicos y reuniones familiares ha sido durante décadas un modelo de encuentro intergeneracional en Colombia.

Su importancia cultural está documentada como un elemento clave de identidad navideña en el país, junto con la instalación del pesebre o la preparación de comidas típicas como la natilla y los buñuelos.

¿Qué tradiciones navideñas están desapareciendo en Colombia?

Entre las prácticas que han visto una disminución notable se encuentra la constante celebración de los juegos tradicionales como los aguinaldos festivos, aquellos intercambios de regalos sorpresa o juegos verbales que implican risas y cercanía.

Aunque aún se practican, su transmisión se ha visto afectada por el auge de regalas más impersonales o digitales, así como por la pérdida de espacios comunitarios donde estas actividades eran protagonistas.

Otra tradición que ha cambiado con el paso del tiempo es la participación familiar en el armado del pesebre navideño, una costumbre simbólica que reforzaba la cooperación y la conversación entre generaciones.

Hoy en día, la rapidez de estilos de vida, la migración urbana y la adopción de celebraciones más comerciales han desplazado este ritual a un segundo plano.

¿Por qué están desapareciendo algunas tradiciones navideñas?

La transformación de estas costumbres responde a múltiples factores que incluyen el ritmo laboral moderno, la digitalización de fiestas, y la creciente influencia cultural extranjera que prioriza el consumo sobre el encuentro comunitario.

Investigaciones sobre salud emocional señalan que los rituales familiares y comunitarios, como las novenas y los pesebres colectivos, fortalecen el bienestar psicológico y reducen el estrés propio de la temporada, especialmente en niños y adultos mayores.

Esto sugiere que su declive podría repercutir en mayores sensaciones de aislamiento o pérdida de sentido de pertenencia durante las fiestas.

La preservación de estas expresiones culturales tradicionales no solo es una cuestión de identidad, sino también de salud comunitaria.

Mantener viva la unión familiar y las celebraciones compartidas puede ser un antídoto frente al estrés, la ansiedad y el desgaste emocional que muchas personas experimentan en esta época del año.

Este diciembre, rescatar estas tradiciones puede significar algo más que nostalgia: puede convertirse en una herramienta de bienestar y conexión humana en una sociedad que necesita reafirmar sus raíces.