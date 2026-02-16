¡Gran logro! Beéle recibió el Congo de Oro en el marco del Carnaval de Barranquilla

Colombia se encuentra celebrando una de sus fiestas más famosas e importantes dentro de la cultura nacional, pues el Carnaval de Barranquilla se ha convertido en uno de los festejos más mediáticos ante el mundo al contar con una masiva participación de espectadores tanto nacionales como internacionales.

Como un homenaje vivo a la tradición y a la raíz, esta celebración honra la cultura, mientras también abre sus puertas al futuro. Dentro de esta también se exalta la excelencia artística por lo que, para esta edición, el cantante Brandon de Jesús López Orozco fue protagonista.

RELACIONADO Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales

Beéle obtiene reconocimiento en Barranquilla

El famoso intérprete de ‘Morena’ se ha mostrado fiel a sus raíces, su cultura y demás aspectos tradicionales que hoy han posicionado su música como una de las más influyentes en el continente.

Por esto, su participación en el carnaval más importante de su ciudad natal fue estelar ya que el cantante protagonizó el Metroconcierto histórico de la festividad y también obtuvo el famoso reconocimiento denominado como el Congo de Oro. Este galardón, entregado desde 1969, busca premiar la excelencia de las orquestas, comparsas, danzas y carrozas.

Beéle y su agradecimiento con Alejandro Char

Fue así como dicho acontecimiento también se convirtió en una oportunidad para agradecer a su ciudad natal y al alcalde Alejandro Char, quien, en los meses más recientes, prometió entregar dicho reconocimiento al artista.

“Barranquilla, aquí está tu hijo. De Simón Bolívar para el mundo, y del mundo regresó a casa para hacernos vibrar con su música. El Romelio no solo cantó sus canciones, sintió su historia. Cantó el sueño de un muchacho que nunca dejó de creer y que hoy le regaló a su ciudad un homenaje lleno de amor por nuestro Carnaval. ¡Que viva Brandon, que viva Barranquilla y que viva la Fiesta más grande de Colombia!”, manifestó el cantante.