Con ostentosa fiesta: así fue la celebración de Karol G por su cumpleaños 35

El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre Carolina Giraldo, quien, el pasado 14 de febrero, celebró una apoteósica fiesta por su cumpleaños 35. Ante todas las especulaciones, la mujer fue sorprendida con un gran pastel a primera hora, mientras que horas más tarde tuvo la oportunidad de celebrar en compañía de sus amigos más cercanos.

Karol G celebra su cumpleaños

El día comenzó con una fotografía inédita de la artista celebrando con un pastel de color naranja que en su cima contenía un loro guacamayo de varios colores. En su mensaje agradeció por un año más de vida y principalmente a sus familiares y amigos, quienes habrían estado a su alrededor celebrando.

Agradecida con Dios por un año más de vida… por mi familia, mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así, escribió la artista en sus redes.

Por supuesto, su post generó la interacción de varios colegas suyos. Este fue el caso de Ryan Castro y Maluma, quienes al celebrar a la mujer la catalogaron como una “reina”. A estas palabras de celebración también se sumaron los comentarios de distintas figuras públicas como la supermodelo Valentina Castro, quien ha compartido con la antioqueña en diferentes pasarelas y eventos de moda.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Karol G?

Pese a que Giraldo no compartió mayores detalles, las imágenes de la celebración nocturna ya son virales en redes sociales en donde se exaltó la presencia de distintas estrellas como Sofía Vergara y Becky G, quienes celebraron, cantaron, bailaron y se fotografiaron con la “Bichota”.

En los clips, que ya se han difundido en redes, se observa a la cantante celebrando con varios pasteles, modelando en compañía de la actriz barranquillera y cantando su colaboración ‘MAMIII’ junto a su amiga Becky G.

Así mismo, se le vio bailando en compañía de varios de sus amigos por lo que cientos de internautas exaltaron su emoción al ver a la mujer disfrutando de la que sería su nueva etapa de “soltería”.