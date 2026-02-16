Revelaron el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿Cuánto ganan?

La llegada de James Rodríguez a la MLS reavivó el debate sobre los salarios de las grandes figuras sudamericanas en el fútbol de Estados Unidos.

El volante colombiano, capitán de la Selección Colombia, firmó con Minnesota United tras varios meses sin equipo, con un contrato inicial de seis meses y opción de extenderlo por un año más.

De acuerdo con información divulgada por BeIN Sports, James acordó un salario cercano a los 5 millones de dólares por el periodo inicial de su contrato.

La cifra resulta llamativa, pero no lo ubica entre los futbolistas mejor pagos de la liga. De hecho, el colombiano aparece alrededor del puesto 21 del ranking salarial de la MLS, una distancia considerable frente a Messi, quien lidera ampliamente la lista.

¿Cuánto gana Messi en la MLS frente a James Rodríguez?

Según datos recopilados por el portal especializado Capology, Messi percibe 36 millones de dólares anuales, lo que significa que gana 31 millones de dólares más que James Rodríguez en el fútbol estadounidense.

En términos simples, el argentino factura más de siete veces lo que recibe el colombiano.

Este contraste se explica, en parte, por la estructura financiera de la MLS. Messi llegó como jugador franquicia, una figura que permite a los clubes superar el tope salarial.

En cambio, James firmó bajo un esquema legal especial para que su contrato no afectara las finanzas del Minnesota United, renunciando así a ingresar al selecto grupo de los mejores pagos.

Ranking de los jugadores mejor pagados de la MLS

Además de Messi, otros nombres destacan por sus elevados ingresos en el campeonato estadounidense.

El listado de los diez futbolistas con mayores salarios lo encabezan figuras internacionales como Heung-min Son (20,7 millones de dólares) y Hirving Lozano (18,1 millones).

También aparecen Nicolás Fernández, Miguel Almirón y Riqui Puig, todos con cifras que superan ampliamente el contrato del colombiano.

En ese contexto, la prioridad de James no fue económica. El volante busca continuidad, minutos y ritmo de competencia, pensando en llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut del colombiano en la MLS podría darse el sábado 21 de febrero, cuando Minnesota United visite a Austin FC a partir de las 8:30 de la noche.