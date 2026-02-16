CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de febrero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy lunes 16 de febrero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
01:41 p. m.
Como cada tarde, miles de colombianos estuvieron atentos este jueves 16 de febrero de 2026 para conocer los números ganadores del Super Astro Sol, uno de los juegos de chance diario más populares del país.

Con la expectativa de ganar importantes premios, los apostadores siguieron el sorteo que se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y que muchas personas ven en tiempo real desde sus puntos de venta o por transmisión en vivo.

Si jugaste hoy, revisa aquí los números y recuerda cómo funciona este juego que mezcla suerte, números y signos zodiacales.

Así quedaron los números ganadores del Super Astro

Sol del lunes 16 de enero de 2026
En el sorteo de este jueves 16 de febrero, que se llevó a cabo sobre las 4:00 de la tarde, se conoció la combinación ganadora:

  • Número ganador: 8002.
  • Signo zodiacal: Capricornio.
Compara tu tiquete con este resultado para saber si lograste alguno de los premios de hoy. Recuerda que Super Astro Sol ofrece diferentes niveles de recompensa según el número de cifras y el signo que aciertes, y si logras las cuatro cifras más el signo exacto puedes obtener el premio mayor multiplicado varias veces lo apostado.

¿Cómo se juega y cuáles son los premios?

Jugar Super Astro Sol en Colombia es sencillo, pues debes elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Esta combinación debe coincidir con la que se anuncia oficialmente para ganar. El juego premia de forma diferente si aciertas:

  • 4 cifras + signo: mayor premio
  • 3 cifras + signo: premio intermedio
  • 2 cifras + signo: premio menor

Los sorteos de Super Astro Sol se han convertido en una tradición para quienes disfrutan de los juegos de azar a diario. Cada tarde, la expectativa crece entre quienes sueñan con acertar su combinación ideal y llevarse premios que pueden cambiar su día.

Si tienes tu tiquete a la mano, ahora es el momento de verificarlo con los números ganadores de este jueves y descubrir si tu suerte te acompañó hoy.

