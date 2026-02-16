CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro convocó movilizaciones en todo el país por la suspensión del aumento del salario mínimo

El jefe de Estado llamó a una nueva manifestación tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del 23,7%.

Presidente Petro convocó movilizaciones en el país por la suspensión del aumento del salario mínimo
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
01:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Gustavo Petro convocó una manifestación el próximo jueves 19 de febrero para protestar contra la suspensión del alza del salario mínimo de 23% para 2026.

¿Gobierno Nacional podría presentar un decreto transitorio del salario mínimo nuevamente en 23%?
RELACIONADO

¿Gobierno Nacional podría presentar un decreto transitorio del salario mínimo nuevamente en 23%?

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, el mandatario anunció en diciembre el aumento salarial a $2.000.000 que equivalen de 422 a 520 dólares mensuales, lo que desató críticas debido a que podría aumentar la inflación, la informalidad y el costo de vida.

Después de recibir decenas de demandas en contra, el Consejo de Estado suspendió el decreto y ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto en ocho días.

Yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", dijo el presidente Petro.

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?
RELACIONADO

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?

Presidente Petro llamó a movilizaciones por el salario mínimo

Apoyado por varios de sus ministros, el mandatario llamó a la protesta:

El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital.

Añadió que además de argumentos jurídicos, económicos y de conveniencia para el interés general que "los tenemos todos, (…) el caso se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador".

Mesa de concertación laboral se reúne para definir propuestas sobre el salario mínimo
RELACIONADO

Mesa de concertación laboral se reúne para definir propuestas sobre el salario mínimo

Una movilización en todo el país convocada por el presidente Petro

"Necesitamos esa fuerza en la movilización que ahora se volverá mucho más permanente dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora", señaló el jefe de Estado, quien durante su gobierno ha convocado a distintas protestas sociales.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo y la presidencial el 31 de mayo.

¿El aumento del salario mínimo podría considerarse como una jugada electoral?
RELACIONADO

¿El aumento del salario mínimo podría considerarse como una jugada electoral?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

Toma fuerza una hipótesis sobre accidente de avioneta de Satena en Norte de Santander: ¿Cuál es?

UNGRD

Caso UNGRD: Inpec ordenó creación de un centro especial de reclusión para alias El Pastuso

Barranquilla

Ataque armado en Barranquilla deja tres estudiantes franceses heridos

Otras Noticias

Cine

Murió Robert Duvall, leyenda del cine y ganador del Óscar: Hollywood está de luto

Murió Robert Duvall a los 95 años. El actor ganador del Óscar y figura de El Padrino deja un legado de más de seis décadas en el cine.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de febrero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy lunes 16 de febrero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

EPS

Madre suplica a EPS traslado de su bebé a Cali para salvar su vida: tiene problemas cardiacos

MLS

Revelaron el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿Cuánto ganan?

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales