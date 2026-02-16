Presidente Petro convocó movilizaciones en todo el país por la suspensión del aumento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro convocó una manifestación el próximo jueves 19 de febrero para protestar contra la suspensión del alza del salario mínimo de 23% para 2026.

A cuatro meses de las elecciones presidenciales, el mandatario anunció en diciembre el aumento salarial a $2.000.000 que equivalen de 422 a 520 dólares mensuales, lo que desató críticas debido a que podría aumentar la inflación, la informalidad y el costo de vida.

Después de recibir decenas de demandas en contra, el Consejo de Estado suspendió el decreto y ordenó al gobierno expedir un nuevo decreto en ocho días.

Yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio", dijo el presidente Petro.

Presidente Petro llamó a movilizaciones por el salario mínimo

Apoyado por varios de sus ministros, el mandatario llamó a la protesta:

El jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca el presidente para defender el salario vital.

Añadió que además de argumentos jurídicos, económicos y de conveniencia para el interés general que "los tenemos todos, (…) el caso se resuelve también con la fuerza del pueblo trabajador".

Una movilización en todo el país convocada por el presidente Petro

"Necesitamos esa fuerza en la movilización que ahora se volverá mucho más permanente dado que no se puede perder esta enorme conquista histórica de la gente trabajadora", señaló el jefe de Estado, quien durante su gobierno ha convocado a distintas protestas sociales.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo y la presidencial el 31 de mayo.