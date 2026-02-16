CANAL RCN
Salud y Bienestar

Madre suplica a EPS traslado de su bebé a Cali para salvar su vida: tiene problemas cardiacos

La madre denuncia que Coosalud, intervenida por el Gobierno Nacional, no ha autorizado la remisión a centro especializado pese a que la vida de la menor está en riesgo.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
01:40 p. m.
Una madre en Buenaventura hizo un angustioso llamado a Coosalud, EPS intervenida por el Gobierno Nacional, para que autorice el traslado urgente de su bebé de apenas dos semanas de nacida a un centro médico especializado en Cali.

La menor enfrenta graves problemas cardíacos que ponen en riesgo su vida, mientras la entidad de salud no responde a las solicitudes de remisión.

"No dicen nada, solamente me dicen está estable, pero yo a mi bebé cada día la veo más decaída. Entonces, por favor, pido esa colaboración", dijo Paola Valois, la joven madre, quien teme por la vida de su hija.

La vida de una bebé de dos meses podría depender de un traslado a Cali

Según el reporte médico, la bebé presenta un problema cardíaco que inicialmente estaba siendo tratado con medicamentos.

"Me dicen que tiene una afección en el corazón, la cual se la estaban tratando con un medicamento y que ya la había cerrada, que el cardiólogo había visto que ya la había cerrado".

Sin embargo, el pasado sábado la situación se complicó: "El día sábado a la niña la desintuban y vuelve y vomita sangre".

La bebé necesita atención inmediata de un cardiólogo

Los médicos que atienden a la menor constataron que el tratamiento farmacológico suministrado no fue efectivo, por lo que determinaron la necesidad de remitirla a una clínica de mayor complejidad en Cali.

Un traslado a Cali porque lo de la niña es una urgencia vital, la cual nos dicen que sí, que ya la subieron, pero que eso no depende de ellos, sino ya del Coodalud y que en Cali haya una clínica que la pueda recibir.

La situación se agrava debido a las limitaciones en la atención especializada en Buenaventura.

En esta ciudad, el cardiólogo solo llega dos veces por mes para atender a pacientes con patologías asociadas al corazón, lo que significa que la pequeña debería esperar una semana más hasta que el especialista llegue nuevamente, un tiempo que podría ser crítico dada la gravedad de su condición.

