Se cayó X este lunes 16 de febrero: esto es lo que se sabe de la falla

La red social X, antes conocida como Twitter, presentó una nueva caída este lunes 16 de febrero de 2026, generando molestias entre usuarios en Colombia y otros países.

Desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a registrarse problemas para cargar contenidos, actualizar el inicio y publicar mensajes, tanto en la aplicación móvil como en la versión web.

Los reportes se intensificaron alrededor de las 8:30 a. m., cuando miles de personas acudieron a plataformas de monitoreo para informar sobre las fallas.

Al intentar acceder a la red social, muchos usuarios se encontraron con un mensaje que indicaba que los posts no podían cargarse en ese momento, incluso después de reintentar varias veces.

La interrupción del servicio volvió a poner en el foco la estabilidad técnica de X, una plataforma clave para la conversación pública, el periodismo en tiempo real y la difusión de información oficial y ciudadana.

¿Por qué se cayó X este 16 de febrero, según Downdetector?

De acuerdo con los reportes, el pico de reportes en Colombia se registró pocos minutos después de las 8:30 a. m., reflejando una afectación simultánea a miles de usuarios.

Los datos recopilados indicaron que la principal causa del problema estuvo relacionada con la conexión a los servidores de la plataforma.

Según el desglose de incidencias reportadas por los usuarios, el 54 % señaló fallas en la conexión con el servidor, el 35 % problemas en el feed o línea de tiempo y el 11 % errores directamente asociados con la aplicación.

Estas cifras sugieren que la caída no estuvo relacionada con la conectividad de los usuarios, sino con una falla interna de la infraestructura de X.

Las intermitencias se presentaron de forma generalizada, afectando tanto a quienes intentaban consumir contenido como a aquellos que buscaban interactuar o publicar nuevos mensajes.

Caída de X también afectó a Grok y otros servicios

La falla no se limitó únicamente a la red social principal. Usuarios también reportaron problemas en Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, que dejó de funcionar con normalidad en varios territorios durante el mismo lapso.

Este incidente se convierte en la tercera caída relevante de X en lo que va del año. El pasado 13 de enero, la plataforma ya había presentado una interrupción cercana a una hora en países como Estados Unidos, España y Francia, sin que en ese momento se ofreciera una explicación clara sobre las causas técnicas.

La caída de este lunes 16 de febrero vuelve a evidenciar la dependencia de millones de personas y organizaciones de una plataforma que, pese a su alcance global, sigue enfrentando desafíos en términos de estabilidad y confiabilidad.

Por ahora, los usuarios esperan que se restablezca la aplicación y a la explicación oficial que aclare qué provocó la interrupción y qué medidas se tomarán para evitar nuevas caídas en el corto plazo.