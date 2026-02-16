Murió Robert Duvall, leyenda del cine y ganador del Óscar: Hollywood está de luto

El mundo del cine está de luto. Este domingo falleció Robert Duvall, uno de los actores más respetados de Hollywood y ganador del premio Óscar. Tenía 95 años.

Según informó su agencia de relaciones públicas, el artista murió “pacíficamente” en su casa de Middleburg, Virginia, acompañado por su esposa, Luciana. La noticia generó una oleada de mensajes de despedida por parte de colegas, críticos y fanáticos que crecieron viendo sus inolvidables interpretaciones.

Duvall deja un legado enorme tras más de seis décadas de carrera, con más de 100 producciones entre cine y televisión, donde construyó personajes intensos, reales y profundamente humanos.

Duvall y una carrera marcada por papeles inolvidables

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall alcanzó fama mundial gracias a su papel de Tom Hagen en The Godfather (El Padrino), una actuación que lo convirtió en referente del cine de mafias.

Años después, volvió a impactar al público como el coronel Kilgore en Apocalypse Now, protagonizando una de las escenas más recordadas de la historia del séptimo arte.

Su mayor reconocimiento llegó en 1984, cuando ganó el Óscar a Mejor Actor por Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de country en decadencia. En total, fue nominado seis veces más al Premio de la Academia, consolidando una trayectoria marcada por la calidad y la versatilidad.

Además de actuar, también se desempeñó como director y productor, demostrando una sensibilidad especial para contar historias desde lo más profundo de sus personajes.

El adiós a una leyenda de Hollywood

Más allá de los premios, Duvall será recordado como un actor de carácter, de esos que no necesitaban ser protagonistas absolutos para robarse la escena. Su presencia transmitía autoridad, emoción y verdad.

Con su partida, Hollywood pierde a uno de sus grandes maestros. Pero su legado permanece vivo en cada película, en cada diálogo memorable y en generaciones de actores que encontraron en él una fuente de inspiración.