CANAL RCN
Internacional

Murió Robert Duvall, leyenda del cine y ganador del Óscar: Hollywood está de luto

Murió Robert Duvall a los 95 años. El actor ganador del Óscar y figura de El Padrino deja un legado de más de seis décadas en el cine.

Murió Robert Duvall
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del cine está de luto. Este domingo falleció Robert Duvall, uno de los actores más respetados de Hollywood y ganador del premio Óscar. Tenía 95 años.

Murió actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la triste noticia
RELACIONADO

Murió actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la triste noticia

Según informó su agencia de relaciones públicas, el artista murió “pacíficamente” en su casa de Middleburg, Virginia, acompañado por su esposa, Luciana. La noticia generó una oleada de mensajes de despedida por parte de colegas, críticos y fanáticos que crecieron viendo sus inolvidables interpretaciones.

Duvall deja un legado enorme tras más de seis décadas de carrera, con más de 100 producciones entre cine y televisión, donde construyó personajes intensos, reales y profundamente humanos.

Duvall y una carrera marcada por papeles inolvidables

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall alcanzó fama mundial gracias a su papel de Tom Hagen en The Godfather (El Padrino), una actuación que lo convirtió en referente del cine de mafias.

Perrita murió atropellada por una camioneta en Kennedy y el conductor huyó: la placa quedó grabada
RELACIONADO

Perrita murió atropellada por una camioneta en Kennedy y el conductor huyó: la placa quedó grabada

Años después, volvió a impactar al público como el coronel Kilgore en Apocalypse Now, protagonizando una de las escenas más recordadas de la historia del séptimo arte.

Su mayor reconocimiento llegó en 1984, cuando ganó el Óscar a Mejor Actor por Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de country en decadencia. En total, fue nominado seis veces más al Premio de la Academia, consolidando una trayectoria marcada por la calidad y la versatilidad.

Además de actuar, también se desempeñó como director y productor, demostrando una sensibilidad especial para contar historias desde lo más profundo de sus personajes.

El adiós a una leyenda de Hollywood

Más allá de los premios, Duvall será recordado como un actor de carácter, de esos que no necesitaban ser protagonistas absolutos para robarse la escena. Su presencia transmitía autoridad, emoción y verdad.

Con su partida, Hollywood pierde a uno de sus grandes maestros. Pero su legado permanece vivo en cada película, en cada diálogo memorable y en generaciones de actores que encontraron en él una fuente de inspiración.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Mujeres familiares de presos políticos cumplen tercer día de huelga de hambre en Caracas

Nasa

Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

África

Ciclón Gezani deja 59 muertos y miles de desplazados en Madagascar

Otras Noticias

Salario mínimo

Presidente Petro convocó movilizaciones en todo el país por la suspensión del aumento del salario mínimo

El jefe de Estado llamó a una nueva manifestación tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del 23,7%.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 16 de febrero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy lunes 16 de febrero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

EPS

Madre suplica a EPS traslado de su bebé a Cali para salvar su vida: tiene problemas cardiacos

MLS

Revelaron el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿Cuánto ganan?

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales