Beéle sorprendió con drástico cambio de look, así quedó

Varios seguidores reaccionaron al nuevo look del artista colombiano durante su participación en la alfombra roja en España.

Beéle hace oficial su relación con Isabella Ladera
Foto: Instagram @beele

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
04:20 p. m.
El artista colombiano Beéle sorprendió a sus seguidores con su nuevo look durante la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025.

¿Cómo es el nuevo look de Beéle?

Conocido por su estilo auténtico y por protagonizar varias polémicas este año, Beéle llamó la atención al aparecer en la alfombra roja en España luciendo un elegante traje negro, gafas transparentes y el cabello peinado hacia atrás.

El cantante comentó que su atuendo fue diseñado especialmente para la ocasión, combinando elegancia y toques de estilo urbano, sello característico de su imagen.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus fanáticos fue su nuevo estilo de cabello: esta vez decidió dejarlo al natural, sin los tintes llamativos que solía usar, apostando por una apariencia más sobria y cuidada.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos admiraron su nueva imagen y destacaron su madurez, otros aseguraron que prefieren su estilo anterior.

 

El triunfo de Beéle en LOS40 Music Awards 2025

Además de su cambio de look, Beéle fue uno de los grandes ganadores de la noche al recibir el premio a Mejor Álbum Latino por su disco Borondo, una producción que ha sido un fenómeno global en las plataformas de streaming.

Este reconocimiento marca un hito en su carrera, consolidándolo como uno de los artistas latinos más influyentes del momento. Borondo ha sido certificado Cuádruple Platino en varios países de América Latina y Europa, y ha liderado los principales rankings en Spotify, Apple Music y YouTube.

