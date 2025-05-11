Rumores de romance: Beéle comparte foto junto a una modelo y causa revuelo en redes

El cantante colombiano Beéle sorprendió a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una fotografía que ha despertado rumores sobre una posible nueva relación sentimental.

¿Quién sería la presunta nueva pareja de Beéle?

En la imagen, el intérprete de “Mi vicio” aparece muy cariñoso junto a la modelo Sara Orrego, posando frente a un espejo y tomados de las manos, un detalle que rápidamente encendió las especulaciones.

La instantánea, que se viralizó en cuestión de horas, generó miles de comentarios entre los fanáticos, quienes no tardaron en asumir que entre ambos podría existir algo más que una amistad.

Reacciones de los seguidores tras la foto de Beéle

Tras la publicación, las redes se llenaron de mensajes divididos. Muchos seguidores expresaron su alegría y los felicitaron por lo que podría ser un nuevo romance, mientras que otros señalaron que podría tratarse simplemente de una estrategia de promoción o una colaboración musical.

Cabe recordar que el artista tuvo una relación con Isabella Ladera, la cual fue objeto de controversia en su momento por la filtración de un video íntimo y los comentarios que generó en redes sociales.

¿Quién es Sara Orrego?

Sara Orrego es una reconocida modelo paisa que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. En su perfil suele compartir sesiones fotográficas, campañas publicitarias y momentos de su vida personal, recibiendo constantes elogios por su belleza y estilo.

Por ahora, ni Beéle ni Sara Orrego han confirmado ni desmentido los rumores, aunque sus seguidores permanecen atentos a cualquier nueva pista que pueda confirmar esta posible relación