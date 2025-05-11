CANAL RCN
Tendencias

Rumores de romance: Beéle comparte foto junto a una modelo y causa revuelo en redes

A través de sus redes sociales, Beéle compartió misteriosa fotografía con una mujer.

Beele infidelidad
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
11:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante colombiano Beéle sorprendió a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una fotografía que ha despertado rumores sobre una posible nueva relación sentimental.

Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran
RELACIONADO

Shakira da adelanto de la nueva versión de su canción ‘Hips Don’t Lie’ con Beéle y Ed Sheeran

¿Quién sería la presunta nueva pareja de Beéle?

En la imagen, el intérprete de “Mi vicio” aparece muy cariñoso junto a la modelo Sara Orrego, posando frente a un espejo y tomados de las manos, un detalle que rápidamente encendió las especulaciones.

La instantánea, que se viralizó en cuestión de horas, generó miles de comentarios entre los fanáticos, quienes no tardaron en asumir que entre ambos podría existir algo más que una amistad.

 

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción
RELACIONADO

Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción

Reacciones de los seguidores tras la foto de Beéle

Tras la publicación, las redes se llenaron de mensajes divididos. Muchos seguidores expresaron su alegría y los felicitaron por lo que podría ser un nuevo romance, mientras que otros señalaron que podría tratarse simplemente de una estrategia de promoción o una colaboración musical.

Cabe recordar que el artista tuvo una relación con Isabella Ladera, la cual fue objeto de controversia en su momento por la filtración de un video íntimo y los comentarios que generó en redes sociales.

Estas han sido las exparejas de Kimberly Reyes, actual novia de Beéle
RELACIONADO

Estas han sido las exparejas de Kimberly Reyes, actual novia de Beéle

¿Quién es Sara Orrego?

Sara Orrego es una reconocida modelo paisa que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram. En su perfil suele compartir sesiones fotográficas, campañas publicitarias y momentos de su vida personal, recibiendo constantes elogios por su belleza y estilo.

Por ahora, ni Beéle ni Sara Orrego han confirmado ni desmentido los rumores, aunque sus seguidores permanecen atentos a cualquier nueva pista que pueda confirmar esta posible relación

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¿No hubo acuerdo?: Jorge y Nicolás enfrentan opiniones en MasterChef Celebrity

Masterchef Celebrity Colombia

¡Increíble! IA predijo quién sería eliminado y no alcanzaría el Top 7 de MasterChef Celebrity

Conciertos

Ryan Castro anuncia el concierto más importante de su carrera: fecha y lugar

Otras Noticias

Ejército Nacional

Capturan a ‘Drácula’, cabecilla del ELN señalado de ataques terroristas en el Catatumbo

Su función principal consistía en coordinar ataques armados y disputas territoriales con otros grupos ilegales, empleando drones cargados con explosivos, francotiradores y zonas minadas.

Luis Díaz

Luis Díaz rompe el silencio tras doblete al PSG y lesión de Achraf Hakimi

Luis Díaz rompió el silencio en redes sociales sobre su noche de Champions League. El delantero colombiano se pronunció sobre el doblete ante el PSG y la expulsión que generó controversia.

Estados Unidos

Colombiano sobrevivió a ataque de EE. UU. en el Caribe: esto se sabe

Enfermedades

Estudio refuerza interés sobre las vacunas contra el Covid en niños y adolescentes

Dólar

Dólar sorprendió y cambió de tendencia este 5 de noviembre en Colombia: así se cotiza la divisa